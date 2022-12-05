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Dinleme skandalıyla ilgili her gün yeni bir detay çıkıyor! Yunanistan'da muhalefet harekete geçti: Demokrasi tehlikede...

05.12.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan bir süredir üst düzey siyasilerle ilgili dinleme skandalıyla çalkalanıyor. Bu zamana kadar eski başbakan, bakanlar ve gazetecilerin dinlendiği iddia edilmişti. Son olarak da dün Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un dinlendiği haberleştirilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın lideri Aleksis Çipras harekete geçti. İşte Yunanistan'da son durum...

Dinleme skandalıyla ilgili her gün yeni bir detay çıkıyor! Yunanistan'da muhalefet harekete geçti: Demokrasi tehlikede...

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın lideri Aleksis Çipras, dinleme skandalıyla ilgili iddiaları görüşmek üzere Yüksek Mahkeme (Areios Pagos) Savcısı İsidoros Doyakos'u ziyaret etti.

ÇİPRAS VERİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Çipras, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, tüm iddiaların açıklığa kavuşturulmasının Yunan yargısının sorumluluğunda olduğunu belirterek, yasa gereği kayıt altında tutulması gereken verilerin ve kararlara imza atanların iddiaları aydınlatacak unsurlar olduğunu söyledi.

ÇİPRAS11

Yunanistan yargısına duyduğu güveni dile getiren Çipras, şunları kaydetti:

"Yunan İstihbarat Teşkilatının (EYP), siyasi liderlerin, milletvekillerinin, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin, bakanların, gazetecilerin, iş insanları ve hatta hakimlerin dinlenmesi için bir merkeze dönüştüğüne ait son aylardaki haberler, demokrasinin kendisi için büyük bir yaradır ve demokrasiyi tehlikeye sokmaktadır. Silahlı Kuvvetlerin ileri gelenlerinin dinlenmesi ulusal güvenliğimizi de tehlikeye sokar."

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu da yargı soruşturmasına hükümetin güveninin tam olduğunu belirterek, yargının iddialara ilişkin üzerine düşeni yaptığını savundu.

GENEL KURMAYBAŞKANI'NIN DA DİNLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Documento gazetesi, dün yayımladığı haberle, Yunanistan'da telefonları "dinlendiği" iddia edilen siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanlarının listesinde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da içlerinde bulunduğu Silahlı Kuvvetler mensuplarının yer aldığını iddia etmişti.

Haberde, Silahlı Kuvvetler mensuplarının telefonlarının, "Predator" isimli casus yazılım programıyla değil Yunanistan İstihbarat Teşkilatınca dinlendiği ileri sürülmüştü.

Documento gazetesi, daha önce de yayımladığı haberlerde, eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ile Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü. (AA)

Yunanistan'daki 'dinleme skandalı' büyüyor! Yunanistan'daki 'dinleme skandalı' büyüyor!

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