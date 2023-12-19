Diplomatik kriz bile çıkartabilir! ABD'de kongre binasındaki cinsel ilişki skandalı çok konuşulmuştu... Seks kasetlerine yeni iddia

Amerikalı gazeteci Laura Loomer, sızdırılan videodaki kişinin Demokrat Senatör Ben Cardin'in çalışanı Aidan Maese-Czeropski olduğunu iddia etti. ABD Kongresi'nin Yargı Komitesi'nin duruşma salonunda eşcinsel ilişkiye girerken çekilen görüntülerini yayınlayan kongre çalışanı Aidan Maese-Czeropski bir anda ülkenin en çok konuşulan kişisi haline geldi. Czeropski görüntülerdeki kişinin kendisini olduğunu kabul etti.

YENİ İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Alman Bild gazetesinin haberine göre Amerikalı gazeteci Laura Loomer, Czeropski 'nin cinsel ilişki yaşadığı kişinin Alman bir siyasetçi olduğunu iddia etti. Loomer'ın iddiasına göre Alman bir öğrenci ile birlikte Alman SPD'nin Baden-Württemberg'te görevli bir siyasetçi videoda yer alıyor.