Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Diplomatik kriz bile çıkartabilir! ABD'de kongre binasındaki cinsel ilişki skandalı çok konuşulmuştu... Seks kasetlerine yeni iddia

    Diplomatik kriz bile çıkartabilir! ABD'de kongre binasındaki cinsel ilişki skandalı çok konuşulmuştu... Seks kasetlerine yeni iddia

    19.12.2023 08:23 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    ABD'de bir Kongre çalışanının Senato duruşma salonu kürsüsünde eşcinsel seks yaptığı video The Daily Caller tarafından internete sızdırıldı. Görüntülerin adını siyasi cesareti ve dürüstlüğüyle tanınan Michiganlı Demokrat Senatör Philip Hart'tan alan 'Hart 216' çekildiği iddia edildi. Eşcinsel ilişki görüntüleri ülkede bomba etkisi yaratırken Amerikalı gazeteci Laura Loomer'in iddiası krizi alevlendirdi.

    Diplomatik kriz bile çıkartabilir! ABD'de kongre binasındaki cinsel ilişki skandalı çok konuşulmuştu... Seks kasetlerine yeni iddia

    Amerikalı gazeteci Laura Loomer, sızdırılan videodaki kişinin Demokrat Senatör Ben Cardin'in çalışanı Aidan Maese-Czeropski olduğunu iddia etti. ABD Kongresi'nin Yargı Komitesi'nin duruşma salonunda eşcinsel ilişkiye girerken çekilen görüntülerini yayınlayan kongre çalışanı Aidan Maese-Czeropski bir anda ülkenin en çok konuşulan kişisi haline geldi. Czeropski görüntülerdeki kişinin kendisini olduğunu kabul etti.

    4

    YENİ İDDİASI GÜNDEM YARATTI

    2

    Alman Bild gazetesinin haberine göre Amerikalı gazeteci Laura Loomer, Czeropski 'nin cinsel ilişki yaşadığı kişinin Alman bir siyasetçi olduğunu iddia etti. Loomer'ın iddiasına göre Alman bir öğrenci ile birlikte Alman SPD'nin Baden-Württemberg'te görevli bir siyasetçi videoda yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir

    4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu

    4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu

    Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

    Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

     Cinsiyet değiştirme ameliyatından pişman oldu! Ağlayarak anlattı

    Cinsiyet değiştirme ameliyatından pişman oldu! Ağlayarak anlattı

     3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

    3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

     Tacizci sevgili cinsel ilişki görüntülerini ailesine gönderdi

    Tacizci sevgili cinsel ilişki görüntülerini ailesine gönderdi

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradıÜlkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı
    Çin'de 6.2 şiddetinde deprem! 111 kişi hayatını kaybettiÇin'de 6.2 şiddetinde deprem! 111 kişi hayatını kaybetti
    Türk turisti ünlü sandılar! İmza kuyruğu Türk turisti ünlü sandılar! İmza kuyruğu
    Anahtar Kelimeler:
    seks Amerika
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Resmi Gazete'de yayımlandı! Restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem başlıyor

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem başlıyor

    Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

    Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

    Sonunda bu da oldu! 'Tık' uğruna sosyal medyadan paylaştılar

    Sonunda bu da oldu! 'Tık' uğruna sosyal medyadan paylaştılar

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

    Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

    Türk turisti ünlü sandılar! İmza kuyruğu

    Türk turisti ünlü sandılar! İmza kuyruğu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

    Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

    Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

    Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

    Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

    Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.