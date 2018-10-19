Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı! Osman Bey'i kim oynuyor? Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı izle

HANDE SORAL, YENİ ROLÜYLE DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi uzun süredir merakla bekleniyordu. Engin Altan Düzyatan'ın başrolde oynadığı Diriliş Ertuğrul'un 5. yeni 122. bölümünden ilk fragman sonunda yayınlandı. TRT 1 ekranlarında Cuma akşamı ekrana gelen Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanında, Ertuğrul Bey yaşlanmış haliyle dikkat çekiyor. Yeni sezonda sıkça rol alacak olan Ertuğrul Bey'in oğlu Osman ise gençlik haliyle ekrana yansıdı. Osman, at üstünde yaralı halde obaya geliyor. Ertuğrul Bey ise oğlunu bu halde görünce büyük üzüntü yaşıyor. Diziye yeni katılan Hande Soral da ilk defa yeni rolüyle seyirci karşısına çıktı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Ertuğrul'un 5. yeni sezon 122. bölüm fragmanı yayınlandı ancak yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin fragmanında 'Çok yakında TRT1'de' ifadesi kullanılırken, yayın tarihi net olarak belirtilmedi. Ancak ilk bölüm çekimleri tamamlanan dizinin Ekim sonu yada Kasım başında ekrana gelmesi bekleniyor.