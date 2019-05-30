MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul nasıl bitti? Tüyleri diken diken eden final sahnesi! Diriliş Ertuğrul 150. ve final bölümü son sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2019 00:36 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 150. ve final bölümü ekrana geldi. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul final yaparak ekrana veda etti. Ertuğrul Gazi'den sonraki dönemi anlatacak olan Diriliş Osman ise Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak. Peki Diriliş Ertuğrul nasıl bitti? Finalde neler oldu? Başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan da diziye veda paylaşımı geldi. İşte Diriliş Ertuğrul final bölümü son sahnesi ve yaşananlar.

TRT 1 ekranlarında sezondur yayınlanan Diriliş Ertuğrul görkemli bir finalle veda etti. Diriliş Ertuğrul finalinde büyük savaş başladı. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Ertuğrul Bey, obayı Osman'a emanet ederek veda etti.

Ertuğrul ile Berke Han içlerindeki hainlerden kurtulup anlaşmalarını kucaklaşarak kutladılar. Ertuğrul Gazi. Berke Han'ın ittifakı ile kazanılacak büyük zaferlere doğru yola çıktı.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan Diriliş Osman dizisi Ekim ayında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak. Dizinin çekimleri özel hazırlanan dev platoda yaz aylarında başlayacak. Ünlü oyuncu Burak Özçivit ise Osman Gazi rolünü canlandıracak.

YAPIMCI MEHMET BOZDAĞ'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, final bölümünün ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Mehmet Bozdağ paylaşımında, "Bir rüya bir destan oldu. Bugün kahraman ecdadımızın destanı cihanın dört bir yanında izleniyor. Onların adalet mücadelesi gönüller de yer buldu. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu büyük projeyi gerçekleştirmemize imkan veren ve her daim yanımızda olan TRT Yönetim kurulu başkanı sayın İbrahim Eren’e, bizle birlikte gayretle çalışan Kurtuluş Zeydan’a, Şaban Şikar’a ve tüm trt1 ailesine şükranlarımı sunarım. Bu beş yıllık süreçte gece gündüz çalışan Metin Günay hocam başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bu eseri zirveye taşımak için gece gündüz çalışan, tüm zorluklara göğüs geren, başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Medeniyet ocağımızı kalbime nakşeden canım anneme, babama ve bana inanıp hayallerime ortak olan ağabeyim Kemal Tekden’e, can yoldaşlarım Bilgehan Özen, Hüseyin Özçelik ve Özcan Ayma’ya teşekkürler. Uzun çalışma yıllarında bir an olsun yanımdan ayrılmayan, mücadeleden yılmayan hayat kaynağım sevgili eşime sonsuz teşekkürler. Bu büyük projeyi destekleyen bu eseri beğendiğini her meydan da söyleyen liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah ebeden razı olsun" ifadelerini kullandı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN DİRİLİŞ'E VEDA MESAJI

Engin Altan Düzyatan büyük final öncesi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"İlk set gününden itibaren, çok emek ve özveriyle hazırlanan Metin Günay ' ın kurduğu dünyaya ben ve ekip arkadaşlarım inanarak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak 5 sezon geçirdik. Bu süre içerisinde bizi yalnız Türkiye 'den değil Dünyanın dört bir yanından izleyerek destekleyen tüm seyircimize çok teşekkürler. Beraber çalıştığım tüm oyuncu arkadaşlarıma, yayıncı kuruluşumuz TRT1'de yapımcımız Mehmet Bozdağ'a teşekkürler. Böyle unutulmaz bir işin içinde olmak, zor şartlarda çalışıp bu işi buralara kadar getirmek kameraman arkadaşlarımdan, set çalışanlarına kadar arkada büyük bir ekibin çalışması sonucu oldu. Emeği geçen herkesle çalışmak benim için büyük zevkti. Yeni projelerde görüşmek üzere.

engin

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Ertuğrul Bey, Berkehan’ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti. Kurulacak her türlü oyuna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar, Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka’yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.

Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendi safına çeken Sırma, Taşkın Bey’i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey’den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey’i etkisiz hale getirmişti.

Ertuğrul Bey, Berke Han’a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu’da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmiş ve haini deşifre etmişti.

Umur obasında ise Sırma ve Taşkın beyin çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkmış, Taşkın beyin cezası kesilmişti. Sırma şimdi ne yapacak?

Töreye muhalefeti ve Türk obalarına ihanetinden dolayı ağabeyi Beybolat’ı gözden düşüren İlbilge bacısı Sırma’yı da tek kalemde silecek mi? Yoksa af mı edecek?

Kayı obasında Hayme ananın başlattığı düğün hazırlıkları nihayete erecek mi? İlbilge ve Ertuğrul evlenebilecek mi? Tüm bu soruların cevabı final bölümüyle Diriliş Ertuğrul’da!

Antalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik olduAntalya'da yüzme havuzu şoku!100 kişi hastanelik oldu
Afili Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuAfili Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
Benim Tatlı Yalanım setinden romantik kareler! Benim Tatlı Yalanım setinden romantik kareler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul Diriliş Ertuğrul final bölümü izle diriliş ertuğrul 150. son bölüm izle diriliş ertuğrul nasıl bitti diriliş ertuğrul neden bitti diriliş osman ne zaman Engin Altan Düzyatan

En Çok Okunan Haberler

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpışma final bölümü 2. fragmanı yayınlandı! Çarpışma finalinde Zeynep ölüyor mu?

Çarpışma final bölümü 2. fragmanı yayınlandı! Çarpışma finalinde Zeynep ölüyor mu?

Afili Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Afili Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Benim Tatlı Yalanım setinden romantik kareler! Benim Tatlı Yalanım ne zaman başlıyor?

Benim Tatlı Yalanım setinden romantik kareler!

Diriliş Ertuğrul nasıl bitecek? Finalde neler olacak? Diriliş Ertuğrul final bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul böyle veda edecek!

Kadın sezon finalinde şoke eden kaza sahnesi! Kim öldü? Kadın 64. son bölüm izle!

Kadın'da kim öldü? Şoke eden kaza sahnesi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde nişan sürprizi! Behzat ve İlyas Ankara havası oynadı! EDHO 139. son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz böyle veda etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.