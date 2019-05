Diriliş Ertuğrul nasıl bitti? Tüyleri diken diken eden final sahnesi! Diriliş Ertuğrul 150. ve final bölümü son sahnesi izle!

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, final bölümünün ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Mehmet Bozdağ paylaşımında, "Bir rüya bir destan oldu. Bugün kahraman ecdadımızın destanı cihanın dört bir yanında izleniyor. Onların adalet mücadelesi gönüller de yer buldu. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu büyük projeyi gerçekleştirmemize imkan veren ve her daim yanımızda olan TRT Yönetim kurulu başkanı sayın İbrahim Eren’e, bizle birlikte gayretle çalışan Kurtuluş Zeydan’a, Şaban Şikar’a ve tüm trt1 ailesine şükranlarımı sunarım. Bu beş yıllık süreçte gece gündüz çalışan Metin Günay hocam başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bu eseri zirveye taşımak için gece gündüz çalışan, tüm zorluklara göğüs geren, başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Medeniyet ocağımızı kalbime nakşeden canım anneme, babama ve bana inanıp hayallerime ortak olan ağabeyim Kemal Tekden’e, can yoldaşlarım Bilgehan Özen, Hüseyin Özçelik ve Özcan Ayma’ya teşekkürler. Uzun çalışma yıllarında bir an olsun yanımdan ayrılmayan, mücadeleden yılmayan hayat kaynağım sevgili eşime sonsuz teşekkürler. Bu büyük projeyi destekleyen bu eseri beğendiğini her meydan da söyleyen liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah ebeden razı olsun" ifadelerini kullandı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN DİRİLİŞ'E VEDA MESAJI

Engin Altan Düzyatan büyük final öncesi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"İlk set gününden itibaren, çok emek ve özveriyle hazırlanan Metin Günay ' ın kurduğu dünyaya ben ve ekip arkadaşlarım inanarak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak 5 sezon geçirdik. Bu süre içerisinde bizi yalnız Türkiye 'den değil Dünyanın dört bir yanından izleyerek destekleyen tüm seyircimize çok teşekkürler. Beraber çalıştığım tüm oyuncu arkadaşlarıma, yayıncı kuruluşumuz TRT1'de yapımcımız Mehmet Bozdağ'a teşekkürler. Böyle unutulmaz bir işin içinde olmak, zor şartlarda çalışıp bu işi buralara kadar getirmek kameraman arkadaşlarımdan, set çalışanlarına kadar arkada büyük bir ekibin çalışması sonucu oldu. Emeği geçen herkesle çalışmak benim için büyük zevkti. Yeni projelerde görüşmek üzere.