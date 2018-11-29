Diriliş Ertuğrul'un başrolü Engin Altan Düzyatan Katar'da onur konuğu

Doha Film Kurumu'nun düzenlediği Ajyal Film Festivali'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Engin Altan Düzyatan, buradaki Türk restoranlarından birinde hayranlarıyla buluştu.

Hayranları Arap dünyasında beğeniyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Düzyatan'la fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Festivalin arışma bölümünde jüri üyeliği yapacak olan 39 yaşındaki oyuncu, organizasyon kapsamında birçok Hollywood yıldızıyla bir araya gelecek.

O yıldızlar arasında bir döneme damga vuran Lost dizisinin oyuncularından Evangeline Lilly ile Harry Potter serisinin Draco Malfoy’u Thomas Andrew Felton da yer alıyor.

Doha Film Kurumu'nun organizasyonuyla başlayan Ajyal Film Festivali, pazartesi gününe kadar devam edecek.

