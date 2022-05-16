Diriliş Ertuğrul’un Hüsamettin Karaca’sı Burak Demir günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri, Diriliş Ertuğrul’un Hüsamettin Karaca’sı Burak Demir, Alparslan Büyük Selçuklu mı oynayacak, hangi rolü oynayacak? Burak Demir kimdir, nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

BURAK DEMİR, ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Burak Demir'in TRT1’in yüksek reyting rekorları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’yla el sıkıştığı öğrenildi. Oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu.

BURAK DEMİR, ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Burak Demir, Sedat İnci’nin yönetmenliğini üstlendiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Herve karakeriyle izleyici kitlesinin karşısına geçecek.

BURAK DEMİR KİMDİR?

Burak Demir 3 Kasım 1978 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Burak Demir; Bizim Evin Halleri adlı dizide canlandırdığı Rüzgâr Aslan karakteri ve Muhteşem Yüzyıl adlı dizide canlandırdığı Hüseyin Çavuş karakteri ile tanınır.

Oyuncunun kardeşi Murat Demir de bir oyuncudur.

