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Diriliş Ertuğrul’un Hüsamettin Karaca’sı Burak Demir, Alparslan Büyük Selçuklu mı oynayacak, hangi rolü oynayacak? Burak Demir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

16.05.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diriliş Ertuğrul’un Hüsamettin Karaca’sı Burak Demir'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde oynayacağı yönünde çıkan haberlerin ardından vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Ünlü oyuncu Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar gibi dizilerde de rol almıştır. Peki Diriliş Ertuğrul’un Hüsamettin Karaca’sı Burak Demir, Alparslan Büyük Selçuklu mı oynayacak, hangi rolü oynayacak? Burak Demir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrul’un Hüsamettin Karaca’sı Burak Demir, Alparslan Büyük Selçuklu mı oynayacak, hangi rolü oynayacak? Burak Demir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Diriliş Ertuğrul’un Hüsamettin Karaca’sı Burak Demir günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri, Diriliş Ertuğrul’un Hüsamettin Karaca’sı Burak Demir, Alparslan Büyük Selçuklu mı oynayacak, hangi rolü oynayacak? Burak Demir kimdir, nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

BURAK DEMİR, ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Burak Demir'in TRT1’in yüksek reyting rekorları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’yla el sıkıştığı öğrenildi. Oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu.

BURAK DEMİR, ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Burak Demir, Sedat İnci’nin yönetmenliğini üstlendiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Herve karakeriyle izleyici kitlesinin karşısına geçecek.

BURAK DEMİR KİMDİR?

Burak Demir 3 Kasım 1978 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Burak Demir; Bizim Evin Halleri adlı dizide canlandırdığı Rüzgâr Aslan karakteri ve Muhteşem Yüzyıl adlı dizide canlandırdığı Hüseyin Çavuş karakteri ile tanınır.

Oyuncunun kardeşi Murat Demir de bir oyuncudur.

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