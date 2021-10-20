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Dirty Dancing filmindeki unutulmaz sahneyi canlandırmak istediler! Rezil oldular

20.10.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1987 yapımı sevilen “Dirty Dancing” filmindeki ünlü dans sahnesini yeniden canlandırmak isteyen iki dansçı, herkesin içinde rezil oldu. Partnerinin kucağına zıplayan kadın dengesini kaybedince hem düştü hem de üzerindeki kıyafetin ipi çözülerek iç çamaşırıyla sokak ortasında kaldı.

Jennifer Grey ve Patrick Swayze'ın başrollerini paylaştığı ve ülkemizde İlk Aşk, İlk Dans adıyla gösterilen Dirty Dancing filmindeki unutulmaz dans sahnesini canlandırmak isteyen iki dansçının girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

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Filmin hafızalara kazınan şarkısı The Time of My Life eşliğinde sokak ortasında dans etmek isteyen iki kişi, efsane sahnenin en zorlu yerini yapamayarak rezil oldu. Partnerinin kucağına atlayan kadın öncelikle hareketi doğru yapmaya çalışır. Ancak sonrasında dengesini kaybederek düşer.

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Düştüğü anda ise üzerindeki elbisenin kolu erkek arkadaşının eline takılarak kıyafeti üzerinden sıyrılır. İç çamaşırlarıyla sokak ortasında kalan kadın, yaşadıkları yüzünden gülme krizine girer. İkilinin, bu anları sosyal medyada viral haline geldi.

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