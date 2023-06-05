Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik edecekti! MI6 Başkanı Moore'un Türkçe paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: "Hay aksi! Utanç verici bu..."

Yeni Kabine'de 17 bakandan yalnızca 2'si bir önceki Kabine'de de yer alıyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni bakanlardan biri oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı görevinden Bakan görevine atanan Hakan Fidan'a dünyadan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.



MI6 Başkanı Richard Moore

FİDAN'A TEBRİK MESAJI: HAYIRLI OLSUN BAKANIM!

Bakan Fidan'ı tebrik etmeye çalışan isimlerden biri de İngiliz İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore oldu. Richard Moore sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe yaptığı paylaşımda "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerine yer verdi.

HESABI ETİKETLEDİ AMA...

Moore, paylaşımından Hakan Fidan'ın sosyal medya hesabını etiketlemeyi de unutmadı. Ancak etiketlediği hesap Hakan Fidan'a ait değil, Fidan adına açılmış parodi bir hesaptı.

"HAY AKSİ!"

Hatasını fark eden MI6 Başkanı Moore, yine Türkçe yazdığı bir paylaşımda daha bulundu. "Hay aksi, bu utanç verici!" diyen Moore, paylaşımına "Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" sözleriyle devam edip gülümseyen yüz emojisi ekledi.

Moore'un bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.