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Dışişleri'nden Tanzanya'da uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

07.11.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da bir yolcu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 19 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri'nden Tanzanya'da uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da Darüsselam-Bukoba seferini yapan yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uçakta bulunan 19 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

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Açıklamada, "Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşmüş, 19 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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Dışişleri Bakanlığı Tanzanya

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