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Suya gömülmüştü: Tanzanya'daki uçak faciasında can kaybı yükseldi! "Uçağın arka kapısını açtı..."

06.11.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanzanya’dan feci bir uçak kazası haberi gelmiş ve yolcu uçağı inişi sırasında olumsuz hava şartları sebebiyle Afrika’nın en büyük gölü olan Victoria Gölü’ne düşmüştü. Uçak faciasında can kaybının yükseldiği haberi geldi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu. Öte yandan bölgeye gelen balıkçıların uçaktakileri kurtarma çalışmalarına katıldığı aktarılmıştı. Balıkçılar bir uçuş görevlisinin uçağın arka kapısını açtığını, böylece insanları kurtarmak için uçağa bindiklerini anlattı.

Suya gömülmüştü: Tanzanya'daki uçak faciasında can kaybı yükseldi! "Uçağın arka kapısını açtı..."

Tanzanya'daki uçak faciasından yeni haberler geldi. Bir yolcu uçağı Bukoba kentinde havaalanına iniş yaptığı sırada Victoria Gölü'ne düşmüştü. Korkunç uçak kazasında can kaybı arttı. Faciada yaşamını yitirenlerin sayısının 3'ten 19'a yükseldiği bildirildi. Ancak yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin olay yerinde mi yoksa hastanede mi öldüğü konusunda ayrıntı verilmedi.

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"UÇAĞIN ARKA KAPISINI AÇTI..."

Olay yerine ilk ulaşan balıkçılar, bir uçuş görevlisinin uçağın arka kapısını açtığını belirterek, bu sayede insanları kurtarmak için uçağa binmeyi başardıklarını aktardı.

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UÇAKTAN 26 KİŞİ KURTARILMIŞTI

Kokpitte mahsur kalan 2 pilotun ekiplerle iletişime geçmesi ile bölgeye gelen balıkçılar ve arama-kurtarma ekipleri uçakta bulunan 43 kişiden 26’sını kurtararak hastaneye sevk etmişti.

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AFRİKA'NIN EN BÜYÜK GÖLÜ

Öte yandan Bukoba Havaalanı’ndaki pistin bir ucu, Afrika’nın en büyük gölü olan Victoria Gölü’nün hemen yanında yer alıyor.

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Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım" ifadelerini kullanmıştı. Kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşandığı açıklanmıştı. (İHA)

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Korkunç kaza... Uçak göle düştü! Korkunç kaza... Uçak göle düştü!

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uçak kazası Victoria Gölü Tanzanya uçak

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