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Disney'den Şahan Gökbakar'a Recep İvedik teklifi!

21.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 ile 2019 yılları arasında aralıklarla film yapan ve gişede de çok önemli izlenme sayıları elde eden Şahan Gökbakar’a çok önemli bir teklif var.. Amerika’nın ünlü yapım firması Disney’in dijital platformu için Şahan Gökbakar ile görüşme yapıldığı iddiası ortaya atıldı.

Disney'den Şahan Gökbakar'a Recep İvedik teklifi!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Netflix gibi Türkiye pazarına girmek için çalışmalar yürüten Disney Plus platformu için Şahan Gökbakar ile yeni Recep İvedik filmlerinin yapılması konusunda anlaşma yapıldığı yönünde iddialar bulunuyor.

Recep İvedik film serisinin yenilerinin peş peşe gelmesini sağlayabilecek olan bu teklifin detayları henüz ortaya çıkmadı.

Fox TV üzerinden çalışmaları yürüten Disney Plus ekiplerinin Şahan Gökbakar ile görüşme yaptığı da gelen bilgiler arasında… Henüz konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler yok. Ama yakında detaylar ortaya çıkacaktır.

df

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Şahan Gökbakar
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