Diyanet İşleri Başkanı Erbaş o soruya yanıt verdi... Kripto para açıklaması

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AHaber'de katıldığı bir televizyon programında kripto paralara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Erbaş, kullanımı popülerleşen kripto paraların caiz olmadığını söyledi.

"CAİZ DEĞİL"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kripto para konusunda insanlar arasında tam bir güven olmadığı için ve insanların birbirlerine zarar verme ihtimali olduğu için caiz değildir." dedi.

"SANAL HAC VE İBADET OLMAZ"

Erbaş, öte yandan son zamanlarda tartışmalara neden olan 'Sanal Hac' ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Sanal Hac ve ibadet olmaz. Metaverse gelişiyor ama bu dinen yapılamaz."

