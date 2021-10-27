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Diyanet'ten internet üzerinden satış! Fiyatlar sosyal medyada gündem oldu

27.10.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde seccade, tesbih ve sürahi gibi ürünlerin satışına başladı. Fiyatlar ise sosyal medyada gündem oldu. En çok dikkat çeken ise 3 bin 500 liralık seccade oldu.

Diyanet'ten internet üzerinden satış! Fiyatlar sosyal medyada gündem oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet üzerinden ürün satışına başladı. Ürünlerin bazılarının yüksek fiyatlı olması ise sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) internet sitesinde 3 bin 500 TL'ye seccade, 2 bin 100 liraya kehribar tesbih, 2 bin 400 liraya Çeşm-i Bülbül İbrik ve Sürahi ile bardak satılıyor.

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TDV'nin internet sitesi üzerinden satılan 3 bin 500 TL'lik ‘Madalyon Kırmızı Uşak Halı Seccade' kırmızı, krem, lacivert ve mavi olmak üzere dört farklı renkte sunuluyor.

TDV'nin internet sitesinde ayrıca tesbihler de satışta bulunuyor. Sarı renkli günlük kullanıma uygun damla kehribar tesbih bin 50 ila 2 bin 100 lira fiyatları arasında satılıyor.

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Çeşmi Bülbül İbrik ve 6 bardak ise 2 bin 400 TL liraya satışa çıkarıldı. Çeşmi Bülbül Sürahi ve 6 bardak ise 2 bin TL'den satışa sunuldu. Beykoz Camı Ayasofya objesinin fiyatı ise bin 200 TL oldu.

Diyanet'in yüksek fiyatlardan ticaret yapması, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

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