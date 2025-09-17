Mynet Trend

Diyarbakır'da bir veli öğretmene tokat attı! O anlar kamerada

Akılalmaz olayın adresi bu kez Diyarbakır oldu. Oğlu okulda başka bir öğrenciyle kavga eden veli, nöbetçi öğretmenle önce tartıştı ardından tokat attı. Tokat attığı anlar ise kameralara anbean yansıdı. Öğretmenin tehditler aldığı için okula gidemediği belirtirken veli de gözaltına alındı.

Diyarbakır'da kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Kadının velinin öğretmene attığı tokat, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır da bir veli öğretmene tokat attı! O anlar kamerada 1

OĞLU KAVGA ETTİ! KENDİ DEHŞET SAÇTI

Olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden 2 öğrenciyi ayırdı. Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu. Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı.

Diyarbakır da bir veli öğretmene tokat attı! O anlar kamerada 2

TOKAT ANI KAMERADA

Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı. (DHA)

Diyarbakır da bir veli öğretmene tokat attı! O anlar kamerada 3Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

