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Diyarbakır’da deprem mi oldu? Diyarbakır’da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD Kandilli son depremler

16.07.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır ve çevre illerde hissedilen 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşanan deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası AFAD ve Kandilli’nin son depremler listesi de paylaşıldı.

Diyarbakır’da deprem mi oldu? Diyarbakır’da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan bilgilere göre; merkez üssü Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Canveren mahallesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi.

DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Canveren mahallesinde yerin 5 kilometre altında saat 11:44'te bir deprem kaydedildi.

DİYARBAKIR DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü; Diyarbakır'da olan ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

Diyarbakır’da deprem mi oldu? Diyarbakır’da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD Kandilli son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Diyarbakır’da deprem mi oldu? Diyarbakır’da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD Kandilli son depremler

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deprem kandilli rasathanesi Diyarbakır

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