Diyarbakır’da deprem mi oldu? Diyarbakır’da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan bilgilere göre; merkez üssü Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Canveren mahallesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi.

DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Canveren mahallesinde yerin 5 kilometre altında saat 11:44'te bir deprem kaydedildi.

DİYARBAKIR DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü; Diyarbakır'da olan ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.





