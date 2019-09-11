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Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberiyle yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemine, kaçırılan kuzeni S. Çetinkaya için katılan Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önüne gelerek başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Bozkurt, kuzeni S. Çetinkaya'ya kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürürken acı bir haber aldı.

Hastanede tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini öğrenmesi üzerine baygınlık geçiren Bozkurt'a 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

"Babam gitti" diye feryat eden Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
oturma eylemi Diyarbakır aysel bozkurt

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ağacın bile peşine düşüp yalandan hassasiyet gösteren entel takımı bu anaların feryanı göz ardı edip görmezden geliyorlar iki yüzlülüğün daniskası Neden çünkü karşısında duracakları şey terörist pkk anan ses çıkartmayın siz sadece devlete baş kaldırın terörist seviciler
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