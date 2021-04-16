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Diyarbakır'da silahlı, sopalı kavga kamerada

16.04.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 2 kişi arasında para meselesi yüzünden çıkan sopalı-silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'da silahlı, sopalı kavga kamerada

Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kışla Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi yüzünden husumetli olduğu belirtilen 2 kişi, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında taraflardan biri, silahını çıkarıp, diğerine 3 el ateş etti. Bu sırada çevredekiler, müdahale ederek silahlı kişiyi uzaklaştırdı. Yaralı kişi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Polis, silahlı kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA

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Diyarbakır
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