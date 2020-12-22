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  4. Diyarbakır'daki kuyumcuda inanılmaz anlar! Anne, soyguncuların elinden tüfeği alıp kovaladı

Diyarbakır'daki kuyumcuda inanılmaz anlar! Anne, soyguncuların elinden tüfeği alıp kovaladı

22.12.2020 12:10 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki kuyumcuda inanılmaz dakikalar yaşandı. Dükkana giren kar maskeli silahlı 2 kişi, iş yeri sahibi Sinan Yoldaş'ı (21) pompalı tüfekle vurdu. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, içeride bulunan Yoldaş'ın annesinin soygunculara sopayla müdahale etti. Pompalı tüfeğin ellerinden almasıyla şüpheliler, altınları bırakıp kaçtı.

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Annesiyle birlikte iş yerini açan Sinan Yoldaş, vitrine altınları yerleştirmeye başladı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Bu sırada kuyumcuya gelen kar maskeli silahlı 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek, Yoldaş'ı göğsünden vurdu.

ÖFKELİ ANNE TÜFEĞİ SOYGUNCUNUN ELİNDEN ALDI

Yoldaş, yere yığılırken soygunculardan biri tezgahın arkasına geçti. Bu sırada Yoldaş'ın annesi, sopayla karşı koyarak pompalı tüfeği soyguncunun elinden aldı. Yoldaş'ın annesinin karşı koymaya devam etmesi üzerine soyguncular altınları alamadan kaçtı.

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GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İhbar üzerine kuyumcuya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sinan Yoldaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Yoldaş'ın kuyumcuya gelen kardeşi, görüntüleri izleyince gözyaşlarını tutamadı.

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OPERASYON BAŞLATILDI

Güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

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(DHA)

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