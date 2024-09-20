Dizi başlamadan olay çıktı! Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’li 'Platonik Aşk'ta kriz

Gupse Özay’ın yazıp başrolünü oynayacağı Platonik Aşk dizisinin provaları sürüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi henüz yayın hayatına başlayamadan platform krizi ile karşı karşıya kaldı.

Gupse Özay’ın yazdığı Platonik Aşk dizisi önümüzdeki günlerde sete çıkıyor. 8 bölümlük dijital komedi dizisinde Gupse Özay ve Öykü Karayel 2 kardeşi canlandıracak. Kerem Bürsin ise “Kaan” rolüyle iki kardeşin hayatına bomba gibi girecek. Okuma provası yapılan dizinin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturacak.

Dizinin kısa bir aranın ardından yeniden yerli piyasadan içerik alımına başlayan Disney Plus’ta yayınlanması planlanıyordu. Ancak “Platonik Aşk” diziyle ilgili kulislerde dolaşan bilgilere göre Disney senaryodaki birkaç sahnenin değiştirilmesini istedi.

Ancak bu istek kabul edilmeyince platform diziyi almaktan sözleşme aşamasında vazgeçti. Ali İpin, Uğur Demirpehlivan, Emrah Ben’in de rol alacağı dizinin Netflix’te yayınlanması gündemde.