MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizi için veda etmişti! Hamza Yazıcı Çok Güzel Hareketler'e geri dönüyor

Dizi için veda etmişti! Hamza Yazıcı Çok Güzel Hareketler'e geri dönüyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 10:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BKM'nin fenomen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda programa yeni isimler de dahil olacak. Bu isimlerden biri de son olarak Camdaki Kız dizisinde rol alan Hamza Yazıcı oldu. Yazıcı'nın dönüşüm izleyenleri şimdiden heyecanlandırdı.

MYNET-Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 programı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Star TV’de pazar akşamları yayınlanan eğlence programına yeni isimler de dahil olacak.

YAZICI

Bu isimlerden biri de daha önce canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Hamza Yazıcı oldu.

YAZICI 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hamza Yazıcı 3 sezon süren “Camdaki Kız” dizisinde hayat verdiği Tako rolü nedeniyle programa veda etmişti. Yazıcı yeni yayın döneminde eski ekip arkadaşlarının arasındaki yerini alacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hamza Yazıcı çok güzel hareketler
En Çok Okunan Haberler
Fatura Mourinho'ya kesildi: Adeta intihar etti! İzahı yok!

Fatura Mourinho'ya kesildi: Adeta intihar etti! İzahı yok!

Kütahya'da kahreden kaza... Kız kardeşler hayattan koptu! Otomobildeki 'Killer 777' yazısı dikkat çekti

Kütahya'da kahreden kaza... Kız kardeşler hayattan koptu! Otomobildeki 'Killer 777' yazısı dikkat çekti

Tuzlaspor'dan olay Ali Koç paylaşımı! Fenerbahçelileri kızdıran İzmir'deki saldırı göndermesi: "Pembe Ali madara oldu"

Tuzlaspor'dan olay Ali Koç paylaşımı! Fenerbahçelileri kızdıran İzmir'deki saldırı göndermesi: "Pembe Ali madara oldu"

Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından Jose Mourinho'ya çok sert sözler! "Bugün gönderin..."

Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından Jose Mourinho'ya çok sert sözler! "Bugün gönderin..."

İYİ Parti milletvekili önce paylaştı ardından sildi! Lüks araçlarla poz verdi

İYİ Parti milletvekili önce paylaştı ardından sildi! Lüks araçlarla poz verdi

Nuri Şahin ilk resmi maçında yapacağını yaptı! Almanya onu konuşuyor

Nuri Şahin ilk resmi maçında yapacağını yaptı! Almanya onu konuşuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.