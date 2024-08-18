Dizi için veda etmişti! Hamza Yazıcı Çok Güzel Hareketler'e geri dönüyor

MYNET-Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 programı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Star TV’de pazar akşamları yayınlanan eğlence programına yeni isimler de dahil olacak.

Bu isimlerden biri de daha önce canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Hamza Yazıcı oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hamza Yazıcı 3 sezon süren “Camdaki Kız” dizisinde hayat verdiği Tako rolü nedeniyle programa veda etmişti. Yazıcı yeni yayın döneminde eski ekip arkadaşlarının arasındaki yerini alacak.