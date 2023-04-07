Diziden apar topar çıkarılmıştı! Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ın son haline yorum yağdı

Arka Sokaklar dizisinde yıllarca rol aldıktan sonra ücret konusunda yapımcılarla anlaşamayan Alp Korkmaz diziden ayrılmaya karar vermişti. Alp Korkmaz, diziden ayrılma kararı alınca senarist önce Ali'yi, Pınar'ı aldatan bir adam haline getirmiş ve ardından kendisini bile göstermeden bir mayınla patlatıp öldürmüştü.

Diziden apar topar çıkartılan Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Başarılı isim tiyatro yapmaya devam ederken gözlerden uzak bir hayat da sürüyor. Dizide Ali'ye hayat veren 42 yaşındaki Alp Korkmaz'ın son haline yorum yağdı.



Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz'ı görenler "Abi yaşlanmışsın", "Yaş almak yakışmış", "Vay be gençlik gitmiş" yorumlarında bulundu.

