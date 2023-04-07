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  4. Hasan Can Kaya konuğunun 3 ay evli kaldığını duyunca... "İlk seks..."

Hasan Can Kaya konuğunun 3 ay evli kaldığını duyunca... "İlk seks..."

07.04.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın çok sevilen programı Konuşanlar yine gündem oldu. Hasan Can Kaya konuğunun 3 ay evli kaldığını duyunca kendini tutamadı. Komedyenin konuğa söyledikleri herkesi güldürdü.

Hasan Can Kaya konuğunun 3 ay evli kaldığını duyunca... "İlk seks..."

Konuşanlar programıyla yıldızı parlayan Hasan Can Kaya Exxen'e transfer olmuştu. Her bölümü gündem olan programda ilginç hikâyeler ortaya çıkıyor.

Hasan Can Kaya son olarak 101. bölümde bir kadın konuğa "Çok güzelsin evli değil misin? Evlendin ayrıldın mı yoksa?" diye sordu.

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HASAN CAN KAYA YİNE KENDİNİ TUTAMADI

Kadın konuk ise komedyene 3 ay evli kaldığını söyleyince stüdyo yıkıldı. "Oooo" diyerek yanıt veren Hasan Can Kaya yine kendini tutamadı.

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Konuklarıyla küfürlü konuşması yüzünden zaman zaman eleştirilen Hasan Can Kaya bunun üzerine "Bu kadar b.ktan bir evlilik hayatımda duymadım. 3 ay ne hayatım? İlk seks 3 ay sürer zaten, erken boşanma olabilir" diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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