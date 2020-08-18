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Dizinin yapımcısı duyurdu! Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a katıldı

DİZİ HABERLERİ  | 18.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

Yeşilçam dönemine aksiyon filmlerindeki rolleriyle adını yazdıran Cüneyt Arkın, "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna katıldı.

Dizinin yapımcısı duyurdu! Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a katıldı

Gelişmeyi, ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından duyurdu.

Bozdağ paylaşımında, "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın." ifadelerini kullandı.

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Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.

Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak "Kuruluş Osman"ın yönetmenliğini Metin Günay üstlenirken, "Osman Bey" karakterini ise Burak Özçivit canlandırıyor.

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