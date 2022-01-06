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DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik açıklaması!

06.01.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldıktan sonra Bergen filmi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bir süredir ünlü rapçi DJ Artz ile aşk yaşıyor. Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, evlilik hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Doğu Demirkol'dan ayrıldıktan sonra DJ Artz ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğiyle bilinmeyenlerini anlattı.

''İSTEMEYEN EVLENMESİN''

Abdullah, bir takipçisinden gelen ''Sizce evlilik kaç yaşında olmalı?'' sorusuna, ''Evlilik bir seçim aslında artık. Olup olmaması kişiye bağlı. Dolayısıyla bunun bir yaşı var mı, ondan emin değilim. İsteyen evlensin, istemeyen evlenmesin. Evlilik, bir seçim artık bu dünyada'' yanıtını verdi.

O SORUYU Tİ'YE ALDI

Masumlar Apartmanı dizisinden ölerek ayrılan Farah Zeynep Abdullah, diziyi yarıda bıraktığı için gelen tepkiler karşısında suskunluğunu bozdu. Abdullah, ''Final bölümüne kadar oynadığın bir dizi var mı?'' sorusunu, ''Bu ince mizah, bu harika soru... Mesela bu zeka dolu soruyu sormaya tam olarak nasıl karar verdin, çok merak ediyorum.'' diyerek ti'ye aldı.

DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik açıklaması!

Başrollerini Ekin Koç ile paylaştığı Şampiyon filminin senaryosunu okuduktan sonra çok ağladığını söyleyen Farah Zeynep Abdullah, ''O senaryo bitsin istemedim'' sözleriyle Şampiyon filmine olan hayranlığını dile getirdi.

DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik açıklaması!

Farah Zeynep Abdullah, şimdilerde başrollerini Erdal Beşikçioğlu ile paylaştığı Bergen filmiyle sinemaya geri dönmeye hazırlanıyor.

DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik açıklaması!

Yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay'ın oturduğu Bergen filmi, ilk fragmanıyla yoğun ilgi görmüştü.

DJ Artz ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik açıklaması!


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Bergen Farah Zeynep Abdullah
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