Doğa Rutkay'dan Kerimcan Kamal'a: Seni seviyorum

Uzun bir süredir Güldür Güldür aldı programda izlediğimiz oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yazdığı duygusal satırlarla eşi Kerimcan Kamal’ın yeni yaşını kutladı. Doğa birlikte çekilmiş bir karelerini hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“6 sene evvel nasıl bakıyorsam hala öyle bakıyorum sana, bir baksana kaydırıp fotoğraflarımıza! Her geçen gün bir kere daha iyi ki varsın diyorum. Ve kalbimi şişirip şişirip, dolu dolu haykırıyorum iyi ki doğdun, seni seviyorum.”

