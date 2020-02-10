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Doğa Rutkay: Süpürgeden fenalık geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 10:50 | Son Güncelleme

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çocuklarının elektirikli süpürge takıntısını gözler önüne serdi.

Doğa Rutkay: Süpürgeden fenalık geldi

Güldür Güldür programında izlediğimiz Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Gündelik hayatına dair keyifli paylaşımlara imza atan ünlü oyuncu özellikle anne olduktan sonra çok daha farklı içeriklerde paylaşımlar yapmaya başladı.

Kimi zaman ikiz bebek annesi olmanın zorluklarına dair paylaşımlarda bulunan Doğa Rutkay Kamal, kimi zaman da onların ilginç alışkanları üzerine paylaşımlar yapıyor. Kamal bu defa ikizlerinin elektrikli süpürge sevgisini gözler önüne serdi. Çocuklarıyla birlikte çektiği bir selfie'yi takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu altına da şunları yazdı:

“İnsanlık için küçük ama bizim için büyük adım! Artık yerleri süpürdükten sonra hiç değilse birazcık mola veriyorlar! Özellikle oğlum! Vuvuvuv süpürgeden fenalık geldi. Dün bir internette araştırayım dedim benim gibi evlatları sürekli yer süpürmek isteyen bir sürü anne var! Yazsanıza bana; ne yapacağız bu elektrikli süpürge aşkıyla?”

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