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  4. Doğal gaz beklerken 800 TL'ye yakın fatura geldi! Ev sahibi şaşkına döndü

Doğal gaz beklerken 800 TL'ye yakın fatura geldi! Ev sahibi şaşkına döndü

13.11.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yaşayan Ali Talay, doğal gazı olmayan evine gelen faturayla neye uğradığını şaşırdı. 782 liralık faturayla şoke olan Talay, ''Telefonuma '782.35 lira gecikmiş borcunuz var' diye mesaj gelince şaşırdım. Evime henüz gaz bağlanmadı. İkinci mesajda da gaz kesme ihbarnamesi hazırlandığı belirtildi. Biz 4 aydır gaz bağlanacak diye beklerken böyle bir sürprizle karşılaştık. İnşallah, bu düzeltilir'' ifadelerini kullandı.

Doğal gaz beklerken 800 TL'ye yakın fatura geldi! Ev sahibi şaşkına döndü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi Eczacı Rasim Caddesi 2031. Sokak'ta oturan Ali Talay’a ait eve gazdan önce fatura geldi. Gaz için yaklaşık 4 ay önce başvurduğunu anlatan 45 yaşındaki Ali Talay, “Tüm evrakları tamamlayıp vermeme rağmen bu güne kadar gaz bağlanmadı.

782,35 TL BORÇ GELDİ

Sorduğumuzda sistemde bir hata olduğunu, kısa zamanda bağlanacağını söylediler. Geçtiğimiz günlerde telefonuma '782.35 lira gecikmiş borcunuz var' diye mesaj gelince şaşırdım.

Gelen ikinci mesajda ise borcumuz ödenmediği için gaz kesme ihbarnamesi hazırlandığı yazıyordu. Biz 4 aydır gaz bağlanacak diye beklerken böyle bir sürprizle karşılaştık. İnşallah, bu düzeltilir ve en kısa zamanda da gazımız bağlanır diye bekliyorum” dedi.

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(İHA)

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