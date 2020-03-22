Doğanay Tüzüngüç'ün 'korona' şarkısı sosyal medyayı salladı! İşte o şarkının hikayesi

Şarkıyı çektiği köşesinden soruları yanıtlayan Tüzüngüç, "Dürüst olmak zorundayım, hiçbir plan-program, şunu yapayım, bunu yapayım gibi bir şey olmadı. Evime şarkının orijinali olan ’Havana’yı söylerken, birden ’korona’ çıktı. O kadar korona ile iç içeyiz ki, o kadar uyuyor ki birbirine. Sonra tam neresi olduğunu bilmediğim birkaç söz de hemen ardından aktı ve oturdum, her zaman bütün şarkı sözlerimi yazdığım defterime bu sözleri karalamaya başladım. Size samimiyetimle söyleyeceğim, 25 dakikamı almadı bunu yazmak. Planlamadan, etmeden şarkının mezurlarına uydurdum, mikrofonumu açtım ve okudum. Birkaç grubumla paylaştım" dedi.

"OTURDUM, HEPİMİZE DERSLER VERDİM"

Özellikle sosyal medyada edindiği bilgileri şarkıya adapte ettiğini ifade eden Tüzüngüç, "Evimizdeyiz, ne yapacağız ki? Gündemle ilgili bir müzik yapmak daha mantıklı geldi. Aslında mantıklı da değil, dedim ya aktı. O an öyle olması gerekti ve oldu. Hiçbir şeyi planlamadım. Belirttiğim gibi, sosyal medya o kadar elimizde ki her yerden haberler, acılar geliyor. Hepimiz bilgi patlaması yaşıyoruz. Her taraftan gelen bir sürü bilgi var. Bu bilgiler zaten kafamda o yüzden oturdum, hepimize dersler verdim. İnsanlar "En basit temel bilgi olan el yıkamaya kadar vardı iş’ oldular. O yüzden bu bilgiler zaten bize sosyal medyadan akıtılmışken, ben de bunları alıp şarkıya adapte ettim. Şunların hepsini 25 dakikada karaladım ve bu çıktı. Güzel oldu herhalde" şeklinde konuştu.

ÇOK İYİ TEPKİLER ALDIM

Takipçilerinden çok iyi geri dönüşler aldığını dile getiren Tüzüngüç, şarkının bir bölümünde geçen ’Hoş geldin korona’ ifadesi ile ilgili ise şunları söyledi:

"Aslına bakarsanız, içimin bir yerinde de bir şey var, ’Birileri orada ölüyor, sen burada şarkı yapıyorsun’ diyenler olur mu dedim. Ben rastlamadım, diyen de olabilir ama şunu da söylemek istiyorum, ateş düştüğü yeri yakıyor. Dünyada kötü bir şeyin olmadığı bir dakika yok. Her olan kötü şey için biz mesleklerimizden, işlerimizden, kahkahalarımızdan vazgeçemeyiz. O yüzden bunlara olsa da kulak asmazdım ama olmaması da enteresan geldi. Velhasıl çok iyi tepkiler aldım, bir tane kötü yorum okumadım. Bir tanesi sadece demiş ki ’Hoş geldin korona denir mi? İnsanlar ölüyor’. Evet denmez ama geldin de insanlara temizliği öğrettin, bize dersler verdin diyorum. Bu bağlamda hiç alakası olmayan insanlar bile bir şeyleri sorgulamaya başladı. ’Bu dünyanın canını mı okuduk biz acaba ya, ne oldu da bizim başımıza bu geldi?’ demeye başladı insanlar. O yüzden insanlarda bu ampulü yaktığı için, birazcık aslında hoş geldi."