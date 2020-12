Doğanın insana sunduğu şifa kaynağı: Kızılcık

Yıllardır ilaç enstitüsünün ilgisini de çeken kızılcık, alternatif tıpta yıllardır şifa niyetiyle kullanılmaktadır. Tam bir C vitamini bombası olan kızılcık suyunu evde kolaylıkla hazırlayarak tüketebilirsiniz. Kolay hazırlandığı bilinmesiyle birlikte kızılcık suyu nasıl hazırlanır? gibi sorularda artmaya başladı. Kızılcık suyunun çıkarılıp tüketilmesi dışında marmelat ve reçel yapımında da kullanılmaktadır.

İnsan sağlığı için çok değerli besinler bulunduran kızılcık suyunun içerisinde bol miktarda C vitamini, E vitamini ve K vitamini bulunur. C vitamini vücutta depolanamayan bir vitamin türü olduğundan, düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Günde 1 bardak içeceğiniz kızılcık suyu, günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaktadır. Vitaminlerin yanında içerisinde bitki besini, antioksidan, diyet lifi manganez, flavonoid, bakır, kalsiyum, amino asit, sodyum ve demir gibi önemli mineralleri ve organik bileşikleri de bulundurur.

Kızılcık Suyunun Faydaları Nelerdir?

Kızılcık suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Flavonoid ve Polifenol bakımından altın değerine sahip kızılcık suyu kalp rahatsızlığı başta olmak üzere çeşitli kardiyovasküler hastalıklarında önlenmesine yardımcı olur. Günlük tüketilmesi halinde plak oluşumunu engeller ve kalbe yeteri kadar oksijen götürülmesini sağlayarak kalp krizini büyük ölçüde önler.

Kalp rahatsızlıklarının yanında idrar yolu enfeksiyonların da giderilmesine ve önlenmesine yardımcı olur. İdrar yolunda bulunması gerektiğinden daha fazla bulunan mikroorganizmaları tutundukları yerden söküp alır ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. Ayrıca bulunduğu bölgede yeni bakterilerin birikmesini de önler. İdrar yolu ile ilgili tüm bunları idrarı daha asidik hale getirerek yaptığı bilinmektedir.