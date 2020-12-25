Doğanın insana sunduğu şifa kaynağı: Kızılcık

Yıllardır ilaç enstitüsünün ilgisini de çeken kızılcık, alternatif tıpta yıllardır şifa niyetiyle kullanılmaktadır. Tam bir C vitamini bombası olan kızılcık suyunu evde kolaylıkla hazırlayarak tüketebilirsiniz. Kolay hazırlandığı bilinmesiyle birlikte kızılcık suyu nasıl hazırlanır? gibi sorularda artmaya başladı. Kızılcık suyunun çıkarılıp tüketilmesi dışında marmelat ve reçel yapımında da kullanılmaktadır. Doğal Antibiyotik: Kızılcık suyu nedir? Kızıcıkgiller familyasının en gözde üyesi olan kızılcık ağacı, ülkemizde de Karadeniz bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yetişmektedir.. Boyu 5 metre ile 8 metre arasında, uygun iklim koşulları sağlanırsa doğada kendiliğinden yetişebilen bir ağaçtır. Kızılcık ağaçlarına, genellikle dağ yamaçlarında ya da yol kenarlarında rastlanır. Elips şeklinde, kırmızı renkte meyveleri bulunur. Kızılcık meyvesi insan sağlığı açısından oldukça faydalı, zengin vitamin ve mineral içeren bir besindir. Kızılcık meyvesi dalından koparılıp yendiğinde ağızda acı bir tad bırakmaktadır. Suyunun çıkarılması da kolay olduğundan genellikle suyu çıkarılır ve o şekilde tüketilir. Suyu çıkarıldıktan sonra aylarca muhafaza ederek kahvaltıda akşam yemeğinin yanında gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

İnsan sağlığı için çok değerli besinler bulunduran kızılcık suyunun içerisinde bol miktarda C vitamini, E vitamini ve K vitamini bulunur. C vitamini vücutta depolanamayan bir vitamin türü olduğundan, düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Günde 1 bardak içeceğiniz kızılcık suyu, günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaktadır. Vitaminlerin yanında içerisinde bitki besini, antioksidan, diyet lifi manganez, flavonoid, bakır, kalsiyum, amino asit, sodyum ve demir gibi önemli mineralleri ve organik bileşikleri de bulundurur. Kızılcık Suyunun Faydaları Nelerdir? Kızılcık suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Flavonoid ve Polifenol bakımından altın değerine sahip kızılcık suyu kalp rahatsızlığı başta olmak üzere çeşitli kardiyovasküler hastalıklarında önlenmesine yardımcı olur. Günlük tüketilmesi halinde plak oluşumunu engeller ve kalbe yeteri kadar oksijen götürülmesini sağlayarak kalp krizini büyük ölçüde önler. Kalp rahatsızlıklarının yanında idrar yolu enfeksiyonların da giderilmesine ve önlenmesine yardımcı olur. İdrar yolunda bulunması gerektiğinden daha fazla bulunan mikroorganizmaları tutundukları yerden söküp alır ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. Ayrıca bulunduğu bölgede yeni bakterilerin birikmesini de önler. İdrar yolu ile ilgili tüm bunları idrarı daha asidik hale getirerek yaptığı bilinmektedir.

İçinde bulunan fitokimyasallar tıpkı bir akyuvar gibi kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıkların giderilmesinde önemli bir rol oynar. Meme, yumurtalık, kolon, prostat ve karaciğer başta olmak üzere çeşitli kanser türlerinin önüne geçilmesini sağlar. Kontrolsüz bölünen hücrelerin(kanser) hızını büyük ölçüde yavaşlatır. Ayrıca kışları soğuk algınlığı ve grip hastalıklarından korunmak için kızılcık suyu tüketmek doğru bir karar olacaktır. İçerisinde bolca diyet lifi bulunduran kızılcıklar, mide sağlığının korunmasına yardımcı olur. Mide iltihaplarını önler. Ayrıca kızılcık suyu, düzenli olarak tüketildiği takdirde yiyeceklerin daha kolay parçalanmasını sağlayarak sindirim sistemine büyük ölçüde yardımcı olur. İçerisinde bulundurduğu antioksidan sayesinde zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve sindirim sisteminin sağlığının korunmasını sağlar. Kızılcığın %80-%90’ı sudan oluşur. 100 gramında 64 kalorilik enerji bulunan kızılcık, son yıllarda diyetlerde de yerini almaya başladı. Yalnızca kızılcık suyu tüketmenin kilo vermenize çok bir faydası olmayacaktır. Fakat kilo verebilmek için kızılcık suyu tüketmenin yanında egzersizleri yapıp, diyet programını harfi harfine uygulamalısınız.

Kola ve gazoz gibi asitli içeceklerin yanında kızılcık suyu çok yararlı bir içecektir. Kızılcık suyu tüketimini düzenli bir hâle getirirseniz kola gibi insan sağlığı için oldukça zararlı içecekleri tüketmenize gerek kalmayacaktır. Gebelik döneminde bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için tüketilen besinler önemlidir. Doktorlar genellikle gebelik dönemindeki kişiler bir diyet programı yazar ve anne adayının bunu uygulamasını ister. Diyet programına günlük 1 bardak kızılcık suyunu eklemek bebeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlar. Yeteri kadar temizlenmeyen ağızda, dişlerde plak oluşumu ve çürüme gözlemlenir. Ağız bakterilerin çoğalmasına elverişli bir ortam olduğundan, temizliği çok önemlidir. Düzenli olarak tüketilen kızılcık suyu, ağız ve diş sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Eğer hemofili hastası olup kan pıhtılaştırıcı ilaçlar kullanmıyorsanız, kızılcık suyunun zararı bulunmamaktadır. Kızılcık suyu nasıl hazırlanır? Kızılcık sert bir meyve olduğundan, suyunun ezilerek çıkarılması bir o kadar zahmetli bir iştir. Suyu, ezerek çıkarılmak yerine genellikle kaynatılarak ortaya çıkarılmaktadır. Kızılcık suyu nasıl kaynatılır? gelin aşama aşama bakalım: