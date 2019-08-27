İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi iş birliği ile restore edilerek müzeye dönüştürülmesine karar verilen doğduğu mağaranın içinde olduğu evi ziyaret etti. Hızmalı Mahallesi'ndeki tek katlı evin içinde olan mağarayı görmek için bölgeye gelen Tatlıses'e, halk yoğun ilgi gösterdi.

Tatlıses, doğduğu mağarayı görünce ağlayıp duygusal anlar yaşadı. Mağaranın restore edilip turizme kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren sanatçı, "Ben İbrahim Tatlıses olarak bu mağarada doğdum. Daha sonra bu hale geldim. Buna Allah'ın mucizesi diyelim. Benim en büyük arzum. Bu evi turizme kazandırmak, Urfa'ya turist akını olsun. Birçok kişi tepeden inerken ben bu mağarada dünyaya geldim" diye konuştu.

TATLISES, GÖBEKLİTEPE'DEN İŞ İNSANLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Temasları kapsamında 12 bin yıllık tarihe sahip UNESCO Dünya Kültürel Mirası'nda yer alan Göbeklitepe'yi de gezen Tatlıses, kentin turizmde hak ettiği yere gelmesi için gönüllü turizm elçiliğini yaptığını söyledi.

Doğduğu mağarayı ziyaret eden İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı.