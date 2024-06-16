Ataşehir’de kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı! Sahibinin kolu kırıldı, kurbanlık ise...

Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi, Üsküdar Caddesi'nde şaşırtan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kurban satış yerinde kamyonete bindirildiği sırada kaçan boğa ile vatandaşlar arasında kovalamaca başladı. Boğayı yakalamaya çalışan sahibi Sezgin Kılıç'ın kolu kırıldı.

BOĞA ELEKTRİK DİREĞİNDE AKIMA KAPILDI!

Cadde üzerinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan boğa bağlandığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Kolu kırılan Kılıç, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyonete yüklenen boğa olay yerinden götürüldü. Polis ekipleri elektrik direğinin etrafında güvenlik önlemi aldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





