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  4. Ataşehir’de kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı! Sahibinin kolu kırıldı, kurbanlık ise...

Ataşehir’de kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı! Sahibinin kolu kırıldı, kurbanlık ise...

16.06.2024 00:05
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İstanbul Ataşehir’de kaçan kurbanlık boğa ortalığı karıştırdı. Kaçan boğayı yakalamaya çalışan sahibinin kolu kırıldı. Yakalanan boğa, bağlandığı direkte elektrik akımına kapıldı.

Ataşehir’de kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı! Sahibinin kolu kırıldı, kurbanlık ise...

Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi, Üsküdar Caddesi'nde şaşırtan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kurban satış yerinde kamyonete bindirildiği sırada kaçan boğa ile vatandaşlar arasında kovalamaca başladı. Boğayı yakalamaya çalışan sahibi Sezgin Kılıç'ın kolu kırıldı.

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BOĞA ELEKTRİK DİREĞİNDE AKIMA KAPILDI!

Cadde üzerinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan boğa bağlandığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Kolu kırılan Kılıç, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyonete yüklenen boğa olay yerinden götürüldü. Polis ekipleri elektrik direğinin etrafında güvenlik önlemi aldı.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Kurban Bayramı Ataşehir
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