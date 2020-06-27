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Doğduğun Ev Kaderindir 12. yeni bölüm ve sezon finali tarihi belli oldu! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 27.06.2020 01:38 | Son Güncelleme

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 12. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm çekimleri başladı. Koronavirüs nedeniyle aylardır ekrandan uzak kalan dizi, 12. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 12. yeni bölüm ve sezon finali tarihi.

Doğduğun Ev Kaderindir 12. yeni bölüm ve sezon finali tarihi belli oldu! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Koranavirüs salgını nedeniyle ekrana ara veren Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çekimleri geçen hafta yeniden başladı. Hayranları 12. yeni bölümü merakla beklerken sürpriz bir haber geldi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SEZON FİNALİ YAPACAK!

Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı ve başrollerinde İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı dizinin sezon finali bölümünün 'Survivor 2020' yarışmasının finalinden sonra yayınlanacağı iddia edilmişti.

Ancak, kanal yayın akışında son dakika değişikliğine giderek dizinin sezon finali bölümü 1 Temmuz Çarşamba günü yayınlama kararı aldı. Doğduğun Ev Kaderindir, 12. bölümüyle sezon finali yapacak. Ancak çekimleri yaz boyunca devam edecek olan dizi, Eylül ayında 2. sezonuyla ekrana geri dönecek.

doğduğun ev kaderindir

TV8'de ekrana gelen dizi 11 bölüm yayınlanmıştı. Koronavirüs salgının ardından çekimleri iptal edilen Doğduğun Ev Kaderindir son olarak 18 Mart'ta ekrana gelmişti.

DEMET ÖZDEMİR DUYURMUŞTU

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeniden ekranlara dönüş müjdesini dizinin başrolü Demet Özdemir vermişti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından "Geri dönüyoruz" diyerek partneri İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaşmıştı.

demet12

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır. Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır. Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar. Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır.


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