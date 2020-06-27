Doğduğun Ev Kaderindir 12. yeni bölüm ve sezon finali tarihi belli oldu! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Koranavirüs salgını nedeniyle ekrana ara veren Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çekimleri geçen hafta yeniden başladı. Hayranları 12. yeni bölümü merakla beklerken sürpriz bir haber geldi.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı ve başrollerinde İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı dizinin sezon finali bölümünün 'Survivor 2020' yarışmasının finalinden sonra yayınlanacağı iddia edilmişti.
Ancak, kanal yayın akışında son dakika değişikliğine giderek dizinin sezon finali bölümü 1 Temmuz Çarşamba günü yayınlama kararı aldı. Doğduğun Ev Kaderindir, 12. bölümüyle sezon finali yapacak. Ancak çekimleri yaz boyunca devam edecek olan dizi, Eylül ayında 2. sezonuyla ekrana geri dönecek.
TV8'de ekrana gelen dizi 11 bölüm yayınlanmıştı. Koronavirüs salgının ardından çekimleri iptal edilen Doğduğun Ev Kaderindir son olarak 18 Mart'ta ekrana gelmişti.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeniden ekranlara dönüş müjdesini dizinin başrolü Demet Özdemir vermişti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından "Geri dönüyoruz" diyerek partneri İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaşmıştı.
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