Doğduğun Ev Kaderindir 12. yeni bölüm ve sezon finali tarihi belli oldu! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Ancak, kanal yayın akışında son dakika değişikliğine giderek dizinin sezon finali bölümü 1 Temmuz Çarşamba günü yayınlama kararı aldı. Doğduğun Ev Kaderindir, 12. bölümüyle sezon finali yapacak. Ancak çekimleri yaz boyunca devam edecek olan dizi, Eylül ayında 2. sezonuyla ekrana geri dönecek.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı ve başrollerinde İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı dizinin sezon finali bölümünün 'Survivor 2020' yarışmasının finalinden sonra yayınlanacağı iddia edilmişti.

DEMET ÖZDEMİR DUYURMUŞTU

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeniden ekranlara dönüş müjdesini dizinin başrolü Demet Özdemir vermişti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından "Geri dönüyoruz" diyerek partneri İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaşmıştı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır. Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır. Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar. Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır.



