Doğu Demirkol'un yeni aşkı! Koşar adım aracına bindi!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Komedyen Doğu Demirkol, önceki gün kız arkadaşıyla birlikte Arnavutköy’deki bir mekan çıkışı görüntülendi.
Erken saatlerde geldiği balıkçıda sevgilisiyle başbaşa 5 saat zaman geçiren Demirkol, çıkış kapısında gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenince tedirgin oldu.
Mekana kız arkadaşıyla yürüyerek gelen Doğu Demirkol, çıkışta aracını restoranın önüne park ettirip, koşar adım otomobiline bindi.
Muhabirlerin, "Kız arkadaşınız mı, yeni bir birliktelik mi?" sorularına sessiz kalan Demirkol, tebessüm etmekle yetindi.
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