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Doğu Demirkol'un yeni aşkı! Koşar adım aracına bindi!

18.05.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Doğu Demirkol, önceki gün kız arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'deydi. Komedyen, gazetecilerin, "Kız arkadaşınız mı, yeni bir birliktelik mi?" sorularına gülmekle yetindi.

Doğu Demirkol'un yeni aşkı! Koşar adım aracına bindi!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Komedyen Doğu Demirkol, önceki gün kız arkadaşıyla birlikte Arnavutköy’deki bir mekan çıkışı görüntülendi.

TEDİRGİN OLDU

Erken saatlerde geldiği balıkçıda sevgilisiyle başbaşa 5 saat zaman geçiren Demirkol, çıkış kapısında gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenince tedirgin oldu.
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KOŞAR ADIM ARACINA BİNDİ

Mekana kız arkadaşıyla yürüyerek gelen Doğu Demirkol, çıkışta aracını restoranın önüne park ettirip, koşar adım otomobiline bindi.
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DOĞU DEMİRKOL'UN SESSİZLİĞİ

Muhabirlerin, "Kız arkadaşınız mı, yeni bir birliktelik mi?" sorularına sessiz kalan Demirkol, tebessüm etmekle yetindi.


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Doğu Demirkol
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