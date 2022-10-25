Doğum günü dekoltesi dikkat çekmişti! Hadise'nin pastasının fiyatı şoke etti

Mehmet Dinçerler'den boşanan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz hafta sonu 37. yaşını kutladı. 3 katlı doğum günü pastasıyla poz veren Hadise'nin dekoltesi gözlerden kaçmadı. Evliliği sürecinde daha kapalı giyinen Hadise'ye "Boşanma yaradı" yorumları yapıldı.

Pasta keserken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımına "İyi ki doğdun ben. Fenomen olarak bir kadınım. Olağanüstü bu kadın benim" notunu düştü.

Hadise'nin devasa pastasının fiyatı da ortaya çıktı. Görkemli pastanın fiyatının 15 bin TL olduğu iddia edildi.

Hadise'nin pastasının fiyatına "Ekmek yoksa pasta yesinler", "Zenginin parası enemizi yoracak","Mehmet'in altınlar pastaya gitti" yorumları geldi.



