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  4. Naci Görür 'kesin olacak' dedi, Marmara'yı uyardı: 7,5'e varan deprem olacak!

Naci Görür 'kesin olacak' dedi, Marmara'yı uyardı: 7,5'e varan deprem olacak!

23.05.2024 06:44
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara Depremi'ne ilişkin yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marmara'da kesinlikle depremin olacağını belirten Görür, "Sadece 1912 Şarköy depreminde kırılan kısımda bir şey olmayacak. Diğer kısım kırılırsa 7,5'e varan deprem olacak. O kesin ama biz zamanını bilmiyoruz. Onun için biz bağırıyoruz; İstanbul'u depreme hazırlayın" dedi.

Naci Görür 'kesin olacak' dedi, Marmara'yı uyardı: 7,5'e varan deprem olacak!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm" başlıklı panelde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görür, Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili de konuştu. Deprem uzmanı, megakent için 1999 ve 1912 depremlerini işaret ederek "1999 depremi sonrası Marmara'da depreme ilişkin çalışmalar yaptık ve gördük ki kesinlikle Marmara'da deprem olacak" dedi. "Sadece 1912 Şarköy depreminde kırılan kısımda bir şey olmayacak" ifadelerini kullanan Görür, "Diğer kısım kırılırsa 7,5'e varan deprem olacak. O kesin ama biz zamanını bilmiyoruz" diye konuştu. Görür'den bir başka uyarıda levha sınırları için geldi. Görür, levha sınırlarında depremlerin olmaya devam edeceğini kaydetti.

Panelde konuşan Prof. Dr. Görür, deprem sayesinde yeryüzünde bir yaşam döngüsü meydana geldiğini belirterek, dünya dışındaki ölü gezegenler ve gök cisimlerinde depremin olmadığını söyledi. Türkiye'de de levha sınırlarında depremlerin olmaya devam edeceğini kaydeden Görür, insanların kendilerini yönetmeye talip kişilerden kentleri depreme karşı dirençli hale getirmelerini talep etmelerini istedi.

AA-20240521-34638703-34638699-ISTANBULDA_DEPREM_VE_KENTSEL_DONUSUM_PANELI_GERCEKLESTIRILDI

"DEPREM NE ZAMAN, NASIL OLUR BİZİM KONUMUZ DEĞİL"

Depreme dirençli yerleşim alanlarının önemine işaret eden Görür, "Deprem ne zaman, nasıl olur bizim konumuz değil. Fayları da tartışmak konumuz değil. Bunları üniversiteler, bilim insanları tartışsın. Bizim üzerinde durduğumuz, bu ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda büyük bir deprem olur, on binlerce insanımız ölebilir. Ölmemesi için gelin kentlerimizi depreme dirençli yapalım. Bu o kadar da zor değil, dünyada bunun yapılmış örnekleri var" ifadelerini kullandı. Mikro bölgeleme çalışmalarının üzerinde duran Görür, topoğrafyanın ve jeoloji çalışmalarının deprem öncesi riskli bölgeleri tespit açısından önemli olduğunu vurguladı.

AA-20240521-34638703-34638698-ISTANBULDA_DEPREM_VE_KENTSEL_DONUSUM_PANELI_GERCEKLESTIRILDI

NACİ GÖRÜR'DEN 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

İstanbul'da 22 Mayıs ve 5 Ağustos 1766'da meydana gelen depremleri anlatan Görür, "Bu fay sistemi her 250 yılda bir deprem üretiyor. 250 senede enerji birikiyor, depremle rahatlıyor. Sonra tekrar oluyor. 1766'nın üzerine 250 yıl koyduğunuzda 2016 yapıyor. Onun için biz bağırıyoruz 'İstanbul'u depreme hazırlayın, Marmara Bölgesi'ne dikkat edin.' diye. 1999 depremi sonrası Marmara'da depreme ilişkin çalışmalar yaptık ve gördük ki kesinlikle Marmara'da deprem olacak. Sadece 1912 Şarköy depreminde kırılan kısımda bir şey olmayacak. Diğer kısım kırılırsa 7,5'e varan deprem olacak. O kesin ama biz zamanını bilmiyoruz. Bugün mü olur, yarın mı olur bilmiyoruz. Aynen Kahramanmaraş depremini söylediğimiz gibi." dedi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara naci görür
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