MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doğum gününde korkutan kaza! Gökçe Bahadır pasta üflerken saçları yandı

Doğum gününde korkutan kaza! Gökçe Bahadır pasta üflerken saçları yandı

16.10.2024 08:32
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Bu kez İstanbul! Çuval içinde ölmüş köpekler bulundu

Bu kez İstanbul! Çuval içinde ölmüş köpekler bulundu

Tek yumrukla komalık etti, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Tek yumrukla komalık etti, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Hayranı olduğu aracı 2 milyon TL'ye aldı, aylık 25 bin TL ceza ödüyor! "Diziden aylık 100 bin TL teklif geldi ama reddettik"

Hayranı olduğu aracı 2 milyon TL'ye aldı, aylık 25 bin TL ceza ödüyor! "Diziden aylık 100 bin TL teklif geldi ama reddettik"

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.10.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaşan Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum gününü düzenlediği bir organizasyon ile kutladı. Ünlü isim partide korkutan bir kaza yaşadı. Gökçe Bahadır eşiyle birlikte pasta üflerken saçları yandı. O anlar kısa süreli paniğe neden oldu.

Bir dönemin efsane dizisi 'Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği 'Törpü Yeliz' karakterinin ardından 'Yaprak Dökümü'nün 'Leyla'sı olarak hafızalarımıza kazınan Gökçe Bahadır, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu bir evliliği olan Gökçe Bahadır, zaman zaman eşi ile yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Ünlü oyuncu son olarak eşinin doğum günü için bir parti düzenledi.

1 saçları

Yakın arkadaşlarının yer aldığı partide ünlü isim talihsiz bir kaza yaşadı. Bahadır, eşinin doğum günü partisinde pastanın mumlarını üflerken saçları alev aldı. Büyük bir kazayı ucuz atlatan Bahadır, durumu son anda fark etti.

2 SAÇALARI

YORUM YAĞDI

Bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahadır'a 'bu ne sakinlik', 'iyi korkmamış', 'verilmiş sadakası varmış', 'umursamazlığı şaşırtıcı' gibi yorumlar yapıldı.

3 saçları

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Emir Ersoy Gökçe Bahadır
En Çok Okunan Haberler
6 gollü maça F.bahçeliler damgasını vurdu!

6 gollü maça F.bahçeliler damgasını vurdu!

Asgari ücret zammında ilk kez bu rakamı duyacaksınız!

Asgari ücret zammında ilk kez bu rakamı duyacaksınız!

Petrol rafinerisinde yangın

Petrol rafinerisinde yangın

Ünlü dansçı, oyuncu ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Ünlü dansçı, oyuncu ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Son haliyle gündem oldu! Vasiyeti de ortaya çıktı

Son haliyle gündem oldu! Vasiyeti de ortaya çıktı

Polis, tabancasıyla eşini vurdu

Polis, tabancasıyla eşini vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.