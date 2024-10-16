Doğum gününde korkutan kaza! Gökçe Bahadır pasta üflerken saçları yandı

Bir dönemin efsane dizisi 'Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği 'Törpü Yeliz' karakterinin ardından 'Yaprak Dökümü'nün 'Leyla'sı olarak hafızalarımıza kazınan Gökçe Bahadır, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu bir evliliği olan Gökçe Bahadır, zaman zaman eşi ile yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Ünlü oyuncu son olarak eşinin doğum günü için bir parti düzenledi.

Yakın arkadaşlarının yer aldığı partide ünlü isim talihsiz bir kaza yaşadı. Bahadır, eşinin doğum günü partisinde pastanın mumlarını üflerken saçları alev aldı. Büyük bir kazayı ucuz atlatan Bahadır, durumu son anda fark etti.

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Bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahadır'a 'bu ne sakinlik', 'iyi korkmamış', 'verilmiş sadakası varmış', 'umursamazlığı şaşırtıcı' gibi yorumlar yapıldı.