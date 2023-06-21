Doğum yaptığı sırada içinde gazlı bez unutulduğunu iddia etti! “Tuvaletimi yaparken bir şeyin çıktığını fark ettim”

Tayland’ın Ratchaburi şehrinin Photharam bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki bir kadın bebeğini dünyaya getirdikten sonra hastaneden taburcu olup evine geldi. Birkaç hafta boyunca şiddetli ağrı ve halsizlik hisseden 24 yaşındaki kadın idrarını yaptığı sırada doğum kanalından bir şeylerin çıktığını fark etti. Tuvaletin içine baktığında ise bir gazlı bez parçası buldu. KhaoSod'un bildirdiğine göre gazlı bez çıkarıldığında kan ve irinle ıslanmış ve kötü bir kokusu vardı.

TAZMİNAT DAVASINA HAZIRLANIYOR

Tuvalette karşılaştığı manzaranın sonrasında kontrol için başka bir doktora giden 24 yaşındaki kadın, ağrının rahim iltihabından kaynaklandığını ancak enfeksiyon olmadığını öğrendi. Durumunu Facebook’tan anlattıktan sonra hastane personeli özür dilemek için genç kadının evini ziyaret etti. Aile şimdi olayın neden olduğu fiziksel ve duygusal sıkıntıyı gidermek için tazminat davası açmaya hazırlanıyor.