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  4. Doğumdan sonra korona olan Ezo Sunal: 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim

Doğumdan sonra korona olan Ezo Sunal: 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim

09.04.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, mart ayında ilk bebeğini kucağına almış, doğumdan kısa bir süre sonra da koronavirüse yakalanmıştı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Sunal, "10 gün sonra bebeğime kavuşabildim" dedi.

Doğumdan sonra korona olan Ezo Sunal: 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim

2018 yılında nikah masasına oturan Ezo Sunal-Ömer Öztüyen çifti, mart ayında kızları Nova'yı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Sunal, doğumdan kısa bir süre sonra koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. Bebeğinden ayrı zor günler geçiren Ezo Sunal, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

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"10 GÜN SONRA BEBEĞİME KAVUŞABİLDİM"

37 yaşındaki oyuncu, kızı Nova ile el ele çekilen bu fotoğrafına şu notu düştü: "03.03.2021... Doğumdan 5 gün sonra Covid testim pozitif çıktı. 8 gün hastanede, 2 gün evde karantinada kaldım. Çok şükür 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim. Daha kırkımız çıkmadan endişe, hastalık ve özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler. Hep yanımızda hissettiren tüm dostlarımız ve ailemiz..."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ezo Sunal
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