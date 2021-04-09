Doğumdan sonra korona olan Ezo Sunal: 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim

2018 yılında nikah masasına oturan Ezo Sunal-Ömer Öztüyen çifti, mart ayında kızları Nova'yı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Sunal, doğumdan kısa bir süre sonra koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. Bebeğinden ayrı zor günler geçiren Ezo Sunal, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"10 GÜN SONRA BEBEĞİME KAVUŞABİLDİM"

37 yaşındaki oyuncu, kızı Nova ile el ele çekilen bu fotoğrafına şu notu düştü: "03.03.2021... Doğumdan 5 gün sonra Covid testim pozitif çıktı. 8 gün hastanede, 2 gün evde karantinada kaldım. Çok şükür 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim. Daha kırkımız çıkmadan endişe, hastalık ve özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler. Hep yanımızda hissettiren tüm dostlarımız ve ailemiz..."

