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Dojo 4 Doge: Elon Musk ne demek istedi?

22.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Dojo 4 Doge: Elon Musk ne demek istedi?

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. ''Dojo 4 Doge'' ve ''Hypernominalization'' şeklinde iki tweeti atan Musk'ın ne demek istediği herkes tarafından merak edildi.

Elon Musk, kripto paralarla çok yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz haftalarda Dogecoin (DOGE) hakkında tweetler atan ve bu para biriminin değerinin artmasını sağlayan ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde ise profil fotoğrafını Bitcoin simgesinin olduğu anime bir fotoğraf ile değiştirmişti. Musk dün gece, yine kripto paralar hakkında tweetler atmayı sürdürdü. Ancak ünlü milyarderin Doge adını kullanarak attığı '' Dojo 4 Doge'' tweeti oldukça gizemliydi.

ELON MUSK'TAN ''DOJO 4 DOGE'' PAYLAŞIMI

Twitter hesabı üzerinden Dogecoin için paylaşımda bulunan Musk, söz konusu paylaşımında sadece ''Dojo 4 Doge'' ifadesini kullandı. Pek çok kişi Musk'ın bu tweet ile neler demek istediğini anlayamadı. Musk daha sonra, ''Hypernominalization'' şeklinde bir tweet daha attı. Musk'ın takipçileri bu tweete de bir açıklama getiremedi. Ancak daha sonra tahminler birbirini ardına sıralandı.

Elon Musk

DOJO NEDİR? DOJO NE DEMEK?

Dojo, Tesla'nın süper bilgisayarının ismidir. Musk takipçilerinin ''Dojo 4 Doge'' paylaşımından yola çıkarak oluşturduğu teorilere göre, Tesla Dogecoin madenciliği yapmak için Dojo süper bilgisayarını kullanacak. Ayrıca “Dojo” kelimesi Japon dövüş sanatları için bir okul veya eğitim tesisi anlamına da geliyor. Dojo için daha önce süper güçlü bir eğitim bilgisayarı olduğu söylenmişti.

HYPERNOMİNALİZATİON NEDİR?

Hypernominalization'ın Türkçe'deki anlamı hipernormalleşmedir. Elon Musk, hipernormalleşme ifadesinin ardından kendi tweetine yanıt vererek, ''Of Spaceflight'' ifadesini kullandı. Yani Musk'ın hipernormalleşmeden kastı uzay uçuşlarıyla alakalı. Anlaşılan o ki Musk uzay konusunda işlerin bir an önce hızlanmasını istiyor.


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