Doktor Eray Balcan'ın Demet Akalın'a yanıtı olay oldu

Sosyal medyada yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Demet Akalın yine olay oldu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Eray Balcan'ın doğum sonrası bebekle çekilen bir karesi sosyal medyada dikkat çekti. Bu kareye ise Demet Akalın ilginç bir tepki gösterdi. Akalın fotoğrafın altına "Virüs varken bu ne rahatlık ama! Günah" yazdı.

Doktor Balcan bu yoruma tepkisiz kalmadı. Eray Balcan Akalın'a Pınar Gültekin cinayetinde yaptığı yorumu hatırlattı. Balcan Akalın'a şunları söyledi:

"Üzerine beton dökmek nedir ya derken günah değil. Kendi ellerimizle dezenfekte ettiğimiz maske kullanarak sevdiğimiz çocuğa koronavirüsten dolayı dokunmak mı günah demet hanım?



Lütfen her konuda fikriniz ve bilginiz olmasın."

Doktorun bu yorumu sosyal medyada gündem olurken ünlü şarkıcıya da bezer eleştiriler geldi.

