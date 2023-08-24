HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktor İbrahim Karahan'ın öldürülme anı! '100 lira eksik verdi' diye mesaj atınca, erkek arkadaşı otel odasını basmıştı... Kamera kayıtları ortaya çıktı

Doktor İbrahim Karahan'ın öldürülme anı! '100 lira eksik verdi' diye mesaj atınca, erkek arkadaşı otel odasını basmıştı... Kamera kayıtları ortaya çıktı

24.08.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Avcılar'da Doktor İbrahim Karahan'ın bir otelde öldürüldüğü olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Doktor Karahan'ın yabancı uyruklu D.B. ile otelde birlikte olmak için anlaştıkları ancak Karahan'ın 100 lira eksik verdiği için A.A.K. tarafından silahla vurulduğu iddia edilmişti. Söz konusu cinayet anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin otel görevlisiyle odaya çıktığı, elinde silahla odaya girdiği, cinayeti işledikten sonra kaçtığı anlar yer aldı.

Doktor İbrahim Karahan'ın öldürülme anı! '100 lira eksik verdi' diye mesaj atınca, erkek arkadaşı otel odasını basmıştı... Kamera kayıtları ortaya çıktı

Doktor İbrahim Karahan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Avcılar'daki bir otelde yaşanan korkunç olayda, birlikte olmak için anlaştığı iddia edilen yabancı uyruklu D.B. ile otele gelen Karahan, D.B.'nin arkadaşı A.A.K. tarafından vurularak öldürülmüştü.

doktor

100 LİRA EKSİK VERİNCE, ERKEK ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

Polis tarafından gözaltına alınan D.B. ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve erkek arkadaşı A.A.K.'ya durumu mesaj atarak anlattığını söyledi. A.K.K. ise ifadesinde, bacağına ateş etmek istediğini ve yanlışlıkla karnından vurduğunu söyledi.

fsdfsg

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan D.B. ve A.A.K., Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan D.B. ve A.A.K. cezaevine gönderildi.

a1

CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2

Görüntülerde, şüphelinin otel görevlisiyle odaya çıktığı, elinde silahla odaya girdiği, cinayeti işledikten sonra D.B. ile birlikte kaçtığı görülüyor.

4

3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teknoloji harikası Sennheiser kulaklık kısa süreliğine indirimdeTeknoloji harikası Sennheiser kulaklık kısa süreliğine indirimde
Putin'e muhaliflerdi... Prigojin'den sonra o isimler akıllara geldiPutin'e muhaliflerdi... Prigojin'den sonra o isimler akıllara geldi
'Sözlerimizin arkasındayız' diyerek tek tek açıkladı! Emekliler, otomobil ve emlak piyasası, üniversiteliler, ev hanımları... 'Sözlerimizin arkasındayız' diyerek tek tek açıkladı! Emekliler, otomobil ve emlak piyasası, üniversiteliler, ev hanımları...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Doktor

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.