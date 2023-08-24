Doktor İbrahim Karahan'ın öldürülme anı! '100 lira eksik verdi' diye mesaj atınca, erkek arkadaşı otel odasını basmıştı... Kamera kayıtları ortaya çıktı

Doktor İbrahim Karahan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Avcılar'daki bir otelde yaşanan korkunç olayda, birlikte olmak için anlaştığı iddia edilen yabancı uyruklu D.B. ile otele gelen Karahan, D.B.'nin arkadaşı A.A.K. tarafından vurularak öldürülmüştü.

100 LİRA EKSİK VERİNCE, ERKEK ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

Polis tarafından gözaltına alınan D.B. ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve erkek arkadaşı A.A.K.'ya durumu mesaj atarak anlattığını söyledi. A.K.K. ise ifadesinde, bacağına ateş etmek istediğini ve yanlışlıkla karnından vurduğunu söyledi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan D.B. ve A.A.K., Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan D.B. ve A.A.K. cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelinin otel görevlisiyle odaya çıktığı, elinde silahla odaya girdiği, cinayeti işledikten sonra D.B. ile birlikte kaçtığı görülüyor.

(DHA)

