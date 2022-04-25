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Doktor Strange 2, sansür engeline takıldı! O ülkelerde gösterime girmeyecek

25.04.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Doktor Strange 2: Çoklu Evren Çılgınlığında” filmi içinde yer alan LGBTIQ+ karakter nedeniyle sansüre engeline takıldı. Başrolünü Benedict Cumberbatch’in üstelendiği Marvel filmi eşcinsel öğeler nedeniyle Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’da sinemalarda gösterime girmeyecek.

Doktor Strange 2, sansür engeline takıldı! O ülkelerde gösterime girmeyecek

Marvel’in yeni filmi “Doktor Strange 2: Çoklu Evren Çılgınlığında” senaryosundaki eşcinsel karakter nedeniyle Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’da yasaklandı. Kayıp Rıhtım'ın Polygon'dan aktardığına göre filmin ön gösterimine ilişkin biletler piyasadan kaldırıldı ve artık sinema severlerin satışına sunulmuyor.

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2016 yılın vizyona giren ilk filme Dr. Stephen Strange’in büyü dünyasına nasıl adım attığını ve yeteneklerini geliştirmesini konu ediyordu. Sam Raimi’nin yönettiği devam filmi "Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında", Dr. Strange’in "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"ta Peter Parker’a yardım etmeye çalışırken, çoklu evreni açması eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesini gösterecek.

"Doctor Strange 2", Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek.

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