Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Yönetmen Alex Kurtzman, Tom Cruise’in başrolünü üstlendiği Mumya filmini hayatının en büyük başarısızlığı olarak nitelendirdi

Yönetmen Alex Kurtzman, Tom Cruise’in başrolünü üstlendiği Mumya filmini hayatının en büyük başarısızlığı olarak nitelendirdi

25.04.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema dünyasının popüler yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Alex Kurtzman, başrolünü Tom Cruise’in üstlendiği Mumya filmini hayatının en büyük başarısızlığı olarak değerlendirdi. Yönetmenin sözleri herkesi şaşırttı.

Yönetmen Alex Kurtzman, Tom Cruise’in başrolünü üstlendiği Mumya filmini hayatının en büyük başarısızlığı olarak nitelendirdi

Star Trek serisinin yapımcısı ve Showtime üzerinden yayınlanacak "The Man Who Fell to Earth" dizisinin başındaki yönetmen Alex Kurtzman, 2017 yılında vizyona giren "Mumya" filmine ilişkim olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yönetmen filmin kariyerindeki en büyük hata olduğunu söyledi.

“ACIMASIZ OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Kayıp Rıhtım'ın The Playlist'ten aktardığına göre, Kurzman, "Başarılı bir şekilde yaptığınız şeylerden hiçbir şey öğrenemezsiniz ancak başarısızlıklarınız size bir şeyler öğretir cümlesini doğru buluyorum. Dolayısıyla 'Mumya', benim hem profesyonel hem de kişisel hayatımın en büyük başarısızlığıydı. Size ‘keşke’ dediğim milyonlarca şey sayabilirim ama diğer taraftan bana kelimelerle anlatılamayacak güzellikte hediyeler de verdi. O filmi yapana kadar gerçekten bir yönetmen değildim. Şimdi anladığım birçok şeyi o hataları yapmasaydım anlayamazdım. Acımasız olduğunu biliyorum ama o hataları yapabilme lüksüne eriştiğim için mutluyum. Çünkü onlar beni sağlam ve daha iyi bir film yapımcısı olduğum kişi haline getirdi" dedi.

Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (22 Nisan 2022)Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (22 Nisan 2022)

95 MİLYON DOLAR ZARAR ETMİŞTİ

Kadrosunda Tom Cruise, Russel Crowe ve Sofia Boutella gibi isimlerin yer aldığı "Mumya" filmi vizyona girdiği dönemde 95 milyon dolar zarar etmişti. Diğer yönetmenlerinde kariyerinde kötü filmlerin olduğunu belirten Kurzman, “Eğer tarihe bakarsanız muhteşem şeyler yapan kişilerin eserlerinin en büyük başarısızlıklarından sonra geldiğini görebilirsiniz. Her biri size bunu söyleyecektir. Dolayısıyla ben de geçmişime saygıyla bakıyorum. Bu noktaya gelmem biraz sürdü fakat bundan sonrası daha iyi olacak." diye konuştu.

Bill Murray’ın davranışları çekimleri durdurdu! “Being Mortal” filminin setine ara verildiBill Murray’ın davranışları çekimleri durdurdu! “Being Mortal” filminin setine ara verildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uygunsuz davranışları çekimleri durdurduUygunsuz davranışları çekimleri durdurdu
Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...
Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”
Anahtar Kelimeler:
Tom Cruise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...

“Dünyaca ünlü iş insanı” dedi! Milyonluk seks kaseti...

“Dünyaca ünlü iş insanı” dedi! Milyonluk seks kaseti...

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Putin’in sevgilisinin katıldığı festivalde ‘Z’ sembolü olay oldu

Putin’in sevgilisinin katıldığı festivalde ‘Z’ sembolü olay oldu

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.