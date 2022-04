Yönetmen Alex Kurtzman, Tom Cruise’in başrolünü üstlendiği Mumya filmini hayatının en büyük başarısızlığı olarak nitelendirdi

Star Trek serisinin yapımcısı ve Showtime üzerinden yayınlanacak "The Man Who Fell to Earth" dizisinin başındaki yönetmen Alex Kurtzman, 2017 yılında vizyona giren "Mumya" filmine ilişkim olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yönetmen filmin kariyerindeki en büyük hata olduğunu söyledi.

“ACIMASIZ OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Kayıp Rıhtım'ın The Playlist'ten aktardığına göre, Kurzman, "Başarılı bir şekilde yaptığınız şeylerden hiçbir şey öğrenemezsiniz ancak başarısızlıklarınız size bir şeyler öğretir cümlesini doğru buluyorum. Dolayısıyla 'Mumya', benim hem profesyonel hem de kişisel hayatımın en büyük başarısızlığıydı. Size ‘keşke’ dediğim milyonlarca şey sayabilirim ama diğer taraftan bana kelimelerle anlatılamayacak güzellikte hediyeler de verdi. O filmi yapana kadar gerçekten bir yönetmen değildim. Şimdi anladığım birçok şeyi o hataları yapmasaydım anlayamazdım. Acımasız olduğunu biliyorum ama o hataları yapabilme lüksüne eriştiğim için mutluyum. Çünkü onlar beni sağlam ve daha iyi bir film yapımcısı olduğum kişi haline getirdi" dedi.

95 MİLYON DOLAR ZARAR ETMİŞTİ

Kadrosunda Tom Cruise, Russel Crowe ve Sofia Boutella gibi isimlerin yer aldığı "Mumya" filmi vizyona girdiği dönemde 95 milyon dolar zarar etmişti. Diğer yönetmenlerinde kariyerinde kötü filmlerin olduğunu belirten Kurzman, “Eğer tarihe bakarsanız muhteşem şeyler yapan kişilerin eserlerinin en büyük başarısızlıklarından sonra geldiğini görebilirsiniz. Her biri size bunu söyleyecektir. Dolayısıyla ben de geçmişime saygıyla bakıyorum. Bu noktaya gelmem biraz sürdü fakat bundan sonrası daha iyi olacak." diye konuştu.