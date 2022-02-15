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Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filminin fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi

15.02.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doctor Strange'ın devam filmi "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon ve macera türündeki film, 6 Mayıs'ta vizyona girecek. Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filminin fragmanı da yayınlandı. Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filminin başrollerinde Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg ve Rachel McAdams yer alıyor.

Marvel Studios'tan "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" filmi ile Marvel Sinematik Evreni, Çoklu Evrenin kapılarını açıyor ve sınırları her zamankinden daha ileri zorluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hazırlıkları gecikmeli olarak yapılan filmin çekimleri geçen ay sona erdi. Kevin Feige'in yapımcılığını gerçekleştirdiği film, çoklu evrenler konusunu geniş şekilde ele alacak.

Sam Raimi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg ve Rachel McAdams rol alıyor.

GİZEMLİ DÜŞMANLA YÜZLEŞMEK İÇİN BİLİNMEYENE YOLCULUK

Hem eski hem de yeni mistik yol arkadaşlarının yardımıyla, gizemli yeni bir düşmanla yüzleşmek için Çoklu Evrenin akıllara durgunluk veren ve tehlikeli alternatif gerçekliklerini kat eden Doktor Strange ile bilinmeyene yolculuk başlıyor.

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“Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında” filminin başrollerinde Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg ve Rachel McAdams yer alıyor.

Filmin yönetmenliğini Sam Raimi, yapımcılığını ise Kevin Feige üstleniyor. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll ve Jamie Christopher idari yapımcı olarak görev alıyor. Filmin senaryosu Michael Waldron tarafından kaleme alınıyor.

"Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" 6 Mayıs'ta sinemalarda!

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