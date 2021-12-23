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Doktora bu kez de, 'Parasını biz veriyoruz, bizi muayene edeceksiniz' şiddeti! Burnu kırıldı

23.12.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, göz muayenesi için eşini götürdüğü hastanede sıra beklemek istemeyen Y.E.D., yumruk attığı göz doktoru Emre B.’nin burnunu kırıldı. Beyaz kod verilen olayda gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Saldırıya uğrayan doktor, “Şahıs, 'Parasını biz veriyoruz. Bizi muayene edeceksiniz' diye konuştu sırasını beklemeden. Burnuma yumruk attı. Burnumda kırık var'' şeklinde konuştu.

Doktora bu kez de, 'Parasını biz veriyoruz, bizi muayene edeceksiniz' şiddeti! Burnu kırıldı

Bolu’da, eşini göz muayenesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Y.E.D.’nin eşi sıra beklemek istememesi üzerine poliklinikte bulunan hemşirelerle tartıştı. Eşinin tartıştığını duyan Y.E.D., muayene odasına girerek göz doktoru Emre B.’ye yumruklu saldırıda bulundu.

Emre B.’nin yüzüne aldığı darbeyle burnu kırıldı. Saldırının ardından hastanenin özel güvenlik ekipleri, şahsı dışarı çıkararak durumu polis ekiplerine bildirdi. Emre B.’nin şahıstan şikayetçi olması üzerine Y.E.D., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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''PARA VERİYORUZ, MUAYENE EDECEKSİNİZ''

Saldırıya uğrayan Doktor Emre B., “Şahıs, 'Parasını biz veriyoruz. Bizi muayene edeceksiniz' diye konuştu sırasını beklemeden. Diğer hastalara da saygı göstermediler. Diğer hastalar da rahatsız oldu. Daha sonra hastanenin güvenlikleri hastayı çıkarırken kadın hala, 'Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız tabi' dedi. Ben de o sırada, 'Buyurun, dışarıya çıkar mısınız' dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs bana vurdu. Burnuma yumruk attı. Burnumda kırık var. İstirahat raporu aldım. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Biz de şikayetçi olduk. 'Beyaz kod' verdik” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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