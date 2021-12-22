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Mardin'de doktora kolonya şişeli saldırı! "Ne biçim doktorsun"

22.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'deki özel bir hastanede M.A., annesine yanlış ilaç verdiğini öne sürdüğü Dr. Bayram Yıldız’ı, başına kolonya şişesiyle vurup, yaraladı. Dr. Yıldız’ın şikayeti üzerine M.A. gözaltına alındı. Dr. Yıldız, "Hastane müdürleri ve diğer personel ile tartıştı, hakaretler savurdu. Yanıma geldiğinde 'ne biçim oturuyorsun ne biçim doktorsun' dedi. Kolonya şişesi ile bize saldırdı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Mardin'de doktora kolonya şişeli saldırı! "Ne biçim doktorsun"

Kentteki özel bir hastaneye giden M.A., daha önce tedavi için getirdiği annesine yanlış ilaç verildiği iddia ederek, muayeneyi yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek istediğini söyledi. Başhekim ile de görüşen M.A., daha sonra hastanenin müdür odasındaki Dr. Yıldız'ın yanına gitti. M.A. burada, kolonya şişesini alıp Yıldız’ın başına vurdu. M.A., güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Tedaviye alınan Dr. Yıldız’ın şikayeti üzerine M.A. gözaltına alındı.

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'KOLONYA ŞİŞESİNİ KAFAMA VURDU'

Yasal sürecin takipçisi olacağını belirten Dr. Bayram Yıldız, "Poliklinik bitişi, daha önce takip ettiğim ve tedavi ettiğim bir hasta yakını 'yanlış tedavi' uyguladığımı söyleyerek, gergin bir şekilde bana geldi. Gereken izahatları yapmama rağmen, yapılan tedavinin yanlış olduğunu söyledi. Ben de kendilerine bunu şikayet edebileceklerini söyledim ama gerginliği uzatıp, bana saldırdılar. Kolonya şişesini kafama vurdu. Yaralanma oldu. Bizim işimiz; hastalarımızı tedavi etmek, kimseye herhangi bir kastımız olmuyor ama bazen bu tür hadiseler yaşanabiliyor. Hayati tehlikeler de oluşturabiliyor" dedi.

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'NE BİÇİM DOKTORSUN' DEDİ'

Dr. Yıldız, her şeye rağmen sağlık çalışanlarının görevlerinin başında olduklarını aktararak, "Umarım, başka bir meslektaşımızın başına gelmez. Yine işimizin başındayız. Hastalarımızı tedavi etmeye devam edeceğiz. Bu tür şeyler, bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Umarım, kanuni yoldan gereken cezayı alır. Hastane müdürleri ve diğer personel ile tartıştı, hakaretler savurdu. Yanıma geldiğinde 'ne biçim oturuyorsun ne biçim doktorsun' dedi. Yine sakinliğimizi koruduk ama bu uzayınca gereken izahatı yapmamıza rağmen saldırgan, kolonya şişesi ile bize saldırdı. Biz de gereken yerlere şikayetlerde bulunduk" diye konuştu.

DHA

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Mardin
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