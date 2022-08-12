Doktorlar iğrenç TikTok trendine karşı uyarıyor: Kısırlığa neden olabilir!

Doktorlar, bekar kadınların vajinal akıntılarını parfüm olarak kullandıkları yeni bir TikTok trendine karşı uyarıda bulunuyorlar.

İLK VİDEO 1,5 MİLYON İZLENDİ

Kulaklarına ve boynun arkasına sıvı bulaşmayı içeren akıma 'vabbing' deniyor. İlk olarak Amerikalı Tiktokker Mandy Lee tarafından popüler hale getirildi. Orijinal videosu 1,5 milyon izlenmeye ulaştı.

Savunucuları, bazı hayvanlarda eşleri çekmek için vücut tarafından üretilen kimyasallar olan feromonlarını yayarak erkekleri cezbetme şansını artırdığını iddia ediyor.

UZMANLAR HASTALIKLARA KARŞI UYARIYOR

Ancak doktorlar, bunun insanlarda aynı şekilde çalıştığını destekleyen çok az kanıt olduğunu söylüyor ve trendin pamukçuk dahil ciddi vajinal enfeksiyon riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor.

Londra'da özel bir jinekolog olan Dr. Paraskevi Dimitriadi, MailOnline'a bunun doğurganlıkla ilgili sorunlara da yol açabileceğini söyledi.

Büyük beden OnlyFans modeli Jewliah, tuhaf trendin sözde hijyenik bir şekilde nasıl yapıldığını açıkladığı bir 'Vabbing 101' videosu hazırladı.



