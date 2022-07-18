Doktorlar şaşkına döndü! Tırnak makası, çakı, meyve bıçağı... Hepsi midesinden çıktı, tam 158 adet

Van'da 25 yaşındaki kadının midesinden çıkanlar doktorları şaşkına çevirdi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan kadının karnından tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, çuvaldız, tığ, vida, çengelli iğne, anahtar, madeni para, saç tokası gibi metal parçalarıyla plastik ve cam parçaları çıkarıldı. 158 adet cisim çıkartılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Van’da yaşayan ve psikolojik sorunlarının olduğu bildirilen 25 yaşındaki kadın hasta, iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikâyetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tomografi sonrası hastanın midesinde tel ve bazı yabancı cisimlerin olduğu rapor edildi. Hastayı ameliyata alan doktor ve ekibi ise mideden çıkanları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

TIRNAK MAKASI, ÇAKI, MEYVE BIÇAĞI...

Genç kadın hastanın midesinden tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, çuvaldız, tığ, vida, çengelli iğne, anahtar, madeni para, saç tokası gibi metal parçalarıyla plastik ve cam parçaları çıkarıldı. Meyve bıçağı gibi kesici cisimlerin bir poşete sarılı vaziyette olması ise doktorların dikkatini çekti. Midesinden çıkan 158 cisimle doktorları hayrete düşüren hasta, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu ediliyor.

"BU KADAR BÜYÜK BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK"

Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, hastanın iğne yutmaya bağlı karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye getirildiğini belirtti. Tomografi sonucunda iğneyle birlikte yabancı cisimler de tespit ettiklerini ifade eden Dr. Tekeş, “Midesinde bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk. Tomografi filmleri çektik. Ameliyatta mideyi açtığımızda çeşitli yabancı cisimlerle karşılaştık. Yabancı cisimleri görünce çok şaşırdık. Hastamızın sağlık durumu iyi. Ameliyat sonrası çekilen röntgenlerde ise yabancı cisme rastlanmadı” dedi.

Kaynak: İHA

