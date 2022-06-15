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  4. Midesinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı! 83 tane 1 lira... Üstelik dahası da var

Midesinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı! 83 tane 1 lira... Üstelik dahası da var

15.06.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da akılalmaz bir olay meydana geldi. 35 yaşındaki bir genç, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gencin midesinden çıkanları görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gencin midesinden 1 liralık 83 madeni paranın yanı sıra pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 cisim çıkarıldı. Gencin, psikolojik sorunlarının olduğu da öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren olan Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşandı. İlçede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Z.D, karın ağrısı şikayeti yaşamaya başladı. Bunun üzerine Z.D., yakınları tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. Ultrason ve röntgen filmi çekilen hastanın midesinde çok sayıda parça olduğu belirlendi.

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83 TANE 1 LİRANIN YANI SIRA...

Bunun üzerine Genel Cerrahi Servisinde ameliyata alınan Z.D'nin midesinde, 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 malzeme çıkarıldı.

İki saat süren ameliyat sonucu midesi temizlenen ve yiyecek verilmeye başlanan hasta, birkaç gün içinde taburcu olacak.

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"ERİŞKİN YAŞLARDA GÖRDÜĞÜMÜZ BİR DURUM DEĞİL"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Serhat Binici, AA muhabirine, hastanın midesinde değişik çaplarda metal ve taş parçalarının olduğunu tespit ettikten sonra endoskopi yaptıklarını söyledi.

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Midedeki parçaları görünce açık ameliyat yapmaya karar verdiklerini anlatan Binici, şu bilgileri verdi:

"Ameliyat esnasında çivilerden bir iki tanesinin mide duvarını geçtiğini gördük. Kalın bağırsakta değişik ebatlarda iki metal parça ve iki taş olduğunu izledik. Midesini açtığımızda pil, mıknatıs, çivi, metal para, cam parçası, vidalar olduğunu gördük. Midesini tamamen temizledik. Erişkin yaşlarda gördüğümüz bir durum değil, daha çok çocukluk çağında ve bilinçsizce yutulan yabancı cisimler oluyor. Erişkin yaş grubunda genelde psikiyatri hastaları, mahkumlar veya istismar olaylarında görülebiliyor."

Daha önce de bir hastasının 75 tane çivi yuttuğunu belirten Binici, "Çivilerden iki tanesi soluk borusuna kaçmıştı. O hastamızı da taburcu ettik. Şu an hastamızın sağlık durumu stabil seyrediyor. Yavaş yavaş yeme içmeye başladı. Serviste takip ediyoruz." dedi.

Başhekim Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden ise "Yabancı cisim yutan psikotik hastalık tanısı olan hastamızın cerrahi tedavisi Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalımızda başarıyla gerçekleştirildi. Çocuklar ve psikyatrik tanılı hastalarımızın yabancı cisim yutma tehlikesine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GETİRİLDİ

Hastanın ağabeyi Burhan Demir de karın ağrısı şikayeti yaşayan kardeşini hastaneye getirdiğinde karnındaki cisimlerin tespit edildiğini belirterek, "Bu hastaneye sevk edildi. Burada yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı ve midesinden bu cisimler çıkarıldı. Doktorlara ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu. (AA)

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