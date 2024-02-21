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'Doktorum' deyip evine zorla girdi... 84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırı! 'Perdeleri kapattım, şalvarını çıkardım'

21.02.2024 12:50 | Son Güncelleme:
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Bursa'da kendisini 'doktor' olarak tanıtıp "Seni muayene etmeye geldim" diyen Serkan Tutkun, zorla girdiği evde N.T. (84) isimli felçli kadına tokat atıp cinsel saldırıda bulundu. Evde ziynet eşyası arayan Tutkun tutuklanırken kadın ise 15 gün sonra beyin kanaması geçirip öldü. N.T.'ye tokat atıp öptüğünü söyleyen ve 10 yıla kadar hapis cezası istenen Tutkun, mahkemede "Suçu bilinçli olarak yapmadım. Tahliyemi istiyorum" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma ertelendi.

'Doktorum' deyip evine zorla girdi... 84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırı! 'Perdeleri kapattım, şalvarını çıkardım'

Olay, 2023 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın 1. günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Felçli ve yalnız yaşayan N.T., iddiaya göre, kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığından, bayram ziyaretine gelecek misafirleri için evinin kapısını yarı açık halde bıraktı. N.T. tek başınayken, Serkan Tutkun, iddiaya göre kapının açık olmasından faydalanarak kadına, "Doktorum seni muayene edeceğim" diyerek eve girdi. Tutkun, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkardığı kadına cinsel saldırıda bulundu. Kendisine tepki gösterip direnen felçli kadının ağzını kapatıp tokat atan Tutkun, para istediği kadından olumsuz yanıt alınca, çekmeceleri ve dolapları karıştırdı. Kadının bağırmasıyla Tutkun evden kaçtı. N.T., telefonla aradığı yakınlarının yardımıyla polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, yakalanan şüpheli tutuklandı. N.T. ise olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirip hayatını kaybetti.

HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Serkan Tutkun hakkında, Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Basit cinsel saldırı', 'Kadına karşı basit yaralama', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 5 yıldan 10 seneye kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

"DIŞARIDAN GÖRÜNMEMEK İÇİN PERDELERİ KAPATTIM"

Tutkun, savcılık sorgusunda verdiği ifadede, bayramlaşmak için zilini çaldığı sırada, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini içeri davet ettiğini iddia ederek, "Eve girdiğimde, 70 yaşlarında bir kadının yalnız oturduğunu gördüm. Bu kadın bana yürümekte zorluk çektiğini söyledi ve beni içeriye buyur etti. Ben de kadına 'Hasta mısın, ben doktorum, seni muayene edeceğim' dedim ve dışarıdan görünmemek için perdeleri kapattım" dedi.

"ŞALVARINI ÇIKARDIM, KADINA TOKAT ATTIM..."

Tutkun, psikolojik tedavisine kullandığı ilaçların parasını bulmak için hırsızlık amacıyla eve girdiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Seni muayene edeceğim' dedim ve şalvarını çıkardım. Bana, 'Ne yapıyorsun' dediğinde, 'Seni muayene ediyorum' dedim. Kadına tokat attım. Bacaklarını okşadım, yüzünü öptüm. Ona sarılarak, bağırmaması için ağzını elimle kapadım. Ancak kendi kıyafetlerimi hiç çıkarmadım. Kadın bana bağırmaya devam edince, ben de 'Bağırma paran var mı' diye sordum. Bana kurbanlık aldığını ve parası olmadığını söyledi. O esnada evdeki çekmeceleri aradım. Para bulamayınca kaçtım."

Yargılamada tanık olarak dinlenen N.T.'nin gelini H.T., "O gün ben evde değildim. Kayınvalidem daha sonra bana, eve yabancı bir şahsın girdiğini, ağzını sıkı sıkı kapadığını, evin perdelerini çektiğini, pijama ve çamaşırını indirdiğini, 'Doktorum' diyerek kendisini öptüğünü, sarıldığını ve 'Sana sarılıyorum, sen de bana sarıl' dediğini anlattı. Annem bu olay nedeniyle şok içerisindeydi, sürekli olarak 'Benim başıma bu da mı gelecekti?' diyerek bacaklarına vuruyordu. Kayınvalidemin bu sözlerini, kamera kaydına aldık. Bu olaydan sonra toparlanamadı. Kendisi tansiyon hastasıydı. 15 gün sonra da beyin kanaması geçirerek vefat etti" dedi.

TAHLİYE İSTEDİ

Olayla ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi SEGBİS ile katılan Serkan Tutkun, daha önceki ifadeleri tekrarlayarak, "Bu suçu bilinçli olarak işlemedim. Üzgünüm. Tahliyemi istiyorum" dedi.

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DURUŞMA ERTELENDİ, TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme hakimi, N.T.'nin ailesinin sanıktan şikayetçi olduğu duruşmayı erteledi, sanığın tahliye talebini ise kabul etmedi. (DHA)
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
felç Bursa cinsel saldırı
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